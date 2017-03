Geniet elke seisoen van jou lewe!

Jou lewe word in seisoene geleef, en om vrugbaar te wees moet jy die seisoen herken waarin jy is en die beste daaruit haal. 'Hoe weet ek wanneer 'n seisoen eindig?' vra jy. Omdat die genade wat saam met die seisoen gekom het verby sal wees, en wat eens belonend gevoel het, nie meer so voel nie.

Die Bybel sê dat 'n suksesvolle man of vrou soos 'n boom is wat langs 'n rivier geplant is, 'wat vrugte dra op die regte tyd.' Jy kan net in jou seisoen vrugte dra! Dit is waar seën en sukses plaasvind.

Dit moet egter in die vasgestelde tyd plaasvind. Wanneer die regte seisoen aanbreek, is dit vir 'n boom moeiteloos om die regte vrugte voort te bring, Daar is vrugte binne-in jou wat geproduseer sal word wanneer jy verstaan watter seisoen jy in is. Daar is egter reëls vir elke seisoen. Kom ons kyk daarna. Lente - is vir opleiding en dissipline. Dit is wanneer jy God se doel in jou lewe begin sien en daarvoor begin voorberei.

Somer - is wanneer dit wat in die lente begin het, begin volwasse word. Die sade wat jy gesaai het sal nou begin groei en vermeerder. Herfs - is wanneer jy nie meer die passie van die jeug het nie, maar die standvastige kalmte van die gesoute veteraan. As jy wys is, sal jy nou slimmer eerder as harder werk.

Dit is die oorgangstydperk wanneer jy vir die opkomende winter moet voorberei. Winter - dit is wanneer jy terugkyk op jou prestasies, jou belonings geniet, raad gee en jou buiging neem. Jy het die goeie stryd gestry, gelowig gebly en die wedloop voltooi (sien 2 Timoteus 4:7). As jy dit reg doen, kan elke seisoen die beste seisoen van jou lewe wees!