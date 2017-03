Immergroen

‘n Groef en ‘n graf verskil net in diepte. Die wie, wat, waar en wanneer die stelling sy oorsprong gehad het, het vervaag, maar die trefkrag daarvan, beslis nie.

In ‘n dorp soos Mosselbaai, met ‘n noemenswaardige populasie van seniors, is ‘n mens deeglik bewus van die feit dat die wêreldtendens dié van ‘n ouerwordende samelewing is. Mense, veral in eerste wêreldlande, leef eenvoudig langer danksy goeie gesondheidsorg.

Volgens statistiek verskaf deur die Wêreldgesondheidsorganisasie, is die gemiddelde lewensverwagting vir vroue 71 jaar by geboorte en dié van mans, 70. Die lys wat in Mei deur die organsisasie beskikbaar gestel is, dui aan dat Japan die hoogste lewensverwagting het (84), met Suid-Afrika in die 151ste plek (63).

Met die draai van die eeu reeds het die Amerikaanse toekomskundige Faith Popcorn reeds die neiging genaamd down-aging bekend gestel. Dit verwys na ‘n nostalgie aangaande sorgvrye kinderdae, wat volgens Popcorn ‘n geweldige impak op verbruikergedrag sou hê. Een van die aspekte wat Popcorn uitgewys het, is dat hierdie neiging onder meer die gemiddelde ouderdom van Harley Davidson-motorfietseienaars, met 10 jaar opgestoot het tot 50 jaar oud en ouer.

Sonder om te veel navorsing hieroor te doen, sou ‘n vinnige besoek aan die kampterrein waar die Buffalo Rally verlede naweek plaasgevind het, ook hiervan bewys gelewer het. Oral te siene was motorfietsryers, hetsy mans en vroue of mans met hul vroue en andersom, wat al die laatsomer- en selfs herfsjare aan hulle lywe beginne voel.

Gesels jy met van hulle oor hierdie tendens, meen heelwat dat dit nie net noodwendig daaroor gaan om hulle jeug te herleef of verlore jare in te haal nie, maar dat die koste van hierdie soort "speelgoed" nie sommer enige jongmens se sak pas nie.

En dáár lê die dilemma. Lewensverwagting hou duidelik nie net verband met lewenskoste nie, maar boonop kos dit jou om te lééf.

Stories oor mense wat ‘n leeftyd se harde werk insit om hul aftrede te geniet en wat dan nooit daardie wenstreep in die lewe haal nie, is volop. Ons weet die tyd is min, ‘n hoër lewensverwagting ten spyt. Ons troos onsself met filosofiese foefies soos emmerlysies (‘n bucket list) van goed wat ons nog wil waag, plekke waarheen ons wil reis, daardie tattoeëermerk wat nooit gerealiseer het nie.

Dalk, moet mens ‘n slag vra, waar lê "om te leef" op daardie emmerlysie? En of dit ook een die items is wat ons aan die einde van ‘n lang dag afmaak met ‘n "toemaar, nie vandag hierby uitgekom nie – môre is nog ‘n dag".

Of is ons net te gewoond daaraan om die postpone- of snooze-knoppie van die elektroniese kalenders op ons slimfone te druk?

Laat mens dink aan die (teen hierdie tyd geykte) grappie van die ou wat afgetree het. Een oggend vra sy vrou ewe belangstellend vir hom: "Wat doen jy vandag?" Sy antwoord is monosillabies: "Niks".

Sy is verslae en vra: "Maar dis dan presies wat jy gister ook gedoen het?"

Sy verweer hierop?

"Jy’s reg, maar ek het nie gister klaargekry nie."

DEUR CORNELLE CARSTENS