Straatkind of straatboef

In engels is daar 'n gesegde, to call a spade a spade. Kom ons hou vir 'n rukkie op ordentlik, polities korrek en versigtig wees omdat ons bang is ons trap op tone of iewers lyk iemand dalk sleg omdat hulle nie by alles in hulle besige program kan uitkom nie. Let's call a spade a spade.

Oudtshoorn se middedorp is op die oomblik in die hande van rondlopers, leeglêers, selfaangestelde karwagte en gomsnuifende jeugdiges wat hulself met klippe, bakstene, stokke en messe handhaaf. Die mense wat die dorp aan die gang hou deur in winkels te werk, inkopies te doen en vir dienste te betaal moet in die middedorp mooitrap, mooipraat en mooimaak om tog net nie in 'n voorval betrokke te raak nie. Ek sien elke dag hoe vrouens, bejaardes en toeriste moet koes en skerm en ignoreer as hulle om elke liewe hoek en draai lastig geval word.

Op 'n stadium is ons deur maatskaplike dienste en organisasies oor die vingers getik omdat ons in koerante van straatkinders praat. Die korrekte term, is daar vir ons gesê, is kinders op straat of kwesbare kinders. Hier is 'n nuusflits; tussen daardie kinders op straat en kwesbare kinders is jeugdiges wat niks anders as straatboewe is nie.

Hulle stap in groepe van tussen ses en soveel as veertien, deur die hele dorp en steur hulle aan geen mens nie.Vier van hulle hardloop by 'n winkel in, gryp goed en hardloop laggend weg. 'n Groot groep slaap op 'n winkelstoep en as hulle verwilder word steek hulle die winkeleienaar onder klippe. Buitelandse toeriste word voorgekeer, gedreig en selfs aangeval.

En wat doen ons? Ons hou vergaderings. Ons stig kinderforums waar twintig mense elke maand bymekaarkom, maar nie een persoon daar is 'n besluitnemer nie. So word daar reeds vir vyf jaar vergader en so word die verantwoordelikheid van een plek na 'n ander plek geskuif.

redes waarom kinders glo nie verwyder mag word nie. Wat 'n verrassing was dit nie vir joernaliste om Woensdagoggend, nadat straatkinders 'n toergids aangeval het en die polisie die kinders met groot gebaar en groot geraas opgelaai het, uit te vind die polisie weet nie waar die kinders is nie. Hoe is dit moontlik?

Vir die afgelope vier jaar stry Famsa 'n moeilike en alleenstryd om 'n veilige hawe vir kinders te skep. Hoeveel vertoë moet hulle nog rig om die owerhede se totale samewerking te kry?

Kom ons hou op om versigtig en sensitief te wees en praat reguit met mekaar.

Die inwoners van hierdie dorp kan nie meer onverhinderd en veilig in die middedorp rondbeweeg nie. Toeriste kan nie meer onverhinderd en veilig besienswaardighede besoek nie. Groepe jeugdiges wat wissel tussen ses en agtien jaar, besope rondlopers en selfaangestelde karwagte bepaal tans of 'n besoek aan die dorp 'n positiewe of negatiewe of selfs 'n gevaarlike ervaring is en van wat ons sien is daar geen uitvoerbare plan van drastiese, dringende en onmiddellike ingryping nie.

Is ek kwaad en onredelik? Beslis kwaad ja, en heel waarskynlik onredelik, want vir die afgelope vyf jaar eskaleer hierdie wetteloosheid in ons strate en die owerhede wat elke man en vrou, oupa en ouma, kind en kleinkind moet beskerm, doen dit eenvoudig nie. Die boodskap aan rondlopers en leeglêers is dat daar geen gevolge is nie. Het ons so vasgevang geraak in die illusie van menseregte dat 20 of 30 boewe van alle ouderdomme 'n hele dorp se sakekern kan lamlê?

Hier is mense in ons gemeenskappe wat hulle hande stompwerk om projekte te skep, om hulp te verleen, om nood te verlig, maar hulle kan dit nie doen sonder daadwerklike optrede van die owerhede nie. 'n Ligstraaltjie het darem hierdie week deurgebreek met 'n onderneming van die SAP bevelvoerder dat daar begin is met optredes om groepe leeglêers in die dorp vas te vat. Nou hou ons duim vas dat die munisipaliteit ook die boodskap kry en iewers 'n noodberaad hou.

DEUR HANNES VISSER



Eers was die groot sondebok die disfunksionele munisipaliteit, toe is dit die rompslomp van die departement van maatskaplike ontwikkeling, en iewers is die polisie se hande glo afgekap en daar kan 'n boek geskryf word oorHoeveel keer moet hulle nog 'n gebou wat byna inmekaarval en met elke bietjie reën onder water is, uit eie fondse herstel omdat niemand anders kan, wil of mag help nie? Kan enigiemand dan verbaas wees dat die organisasie hulle verlede week na die menseregtekommissie gewend het om die plaaslike owerhede tot verantwoording te dwing?