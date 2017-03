O, die Eva's

Verbeel jou 'n Vrydag sonder 'n uitgawe van die Mossel Bay Advertiser.

Nee ek praat nie van uitsonderlike geleenthede soos Goeie Vrydag wanneer die koerant Donderdag reeds op straat is nie. Ek praat van hierdie week.

Maar hierdie Woensdag, 8 Maart was ook Internasionale Vrouedag. Vrouewerknemers in verskeie lande het as gevolg hiervan, 'n afdag gekry.

As dit in Suid-Afrika sou moes gebeur, was daar vandag nie nou 'n Advertiser in jou hande gewees nie. Want sien, die ganse personeel van onse plaaslike koerantjie, is 'n spul Eva's.

Voor daar egter 'n prentjie van 'n ware katnes voor jou geestesoog opdoen, dink weer. Onder die lotjie wat weekliks bydra tot Mosselbaaiers se leesgenot al dan nie, is dit allesbehalwe die geval.

Aan die stuur van sake, is 'n baasskut, maar genadiglik is sy 'n aartspasifis met Job se geduld teenoor almal. Daar is drie oumas. Een, die stylvolste voorbeeld van blakende gesondheid. Die ander, die deug self wat so tussen die ontvangs van vreemde versoeke deur, steeds onverstoord 'n kombers lag-lag in 'n week kan klaar hekel. Nommer drie, is 'n vrolike bol lewensdrif wat jou herinner aan die hart en siel van enige partytjie wat die moeite werd is om by te woon.

Die jongste een onder ons, is soos 'n vonkprop wat tans groot dinge laat gebeur en 'n finalis is in 'n kompetisie vir top bemarkers landswyd.

Daar is dié met insig en empatie sonder grense, wie se drukkies soos pleisters is en wat 'n Provita op die regte tyd kan aanbied dat dit soos Franse cuisine proe. En een wat al die ander gate toe stop en so stilweg sorg dat alles, letterlik alles sonder slag of stoot of die onderbreking van roetine en reëlmaat verloop.

Dan is daar die nuuskieriges, die snuffelaars die Harley-ryers, die lekebouers, die diereaktiviste, die kampvegters vir gelykheid, die baaskokke, die storievertellers - wat dalk as 'n reël, te veel vrae vra. Dié wat saamlag, saamhuil, kwaadstook en vredemaak in 'n poging om in te lig en die waarheid te dien.

En al klink dit dalk na 'n soetsappige mooiskrywery, het ons klompie saam al kankers oorleef, verliese gely, verhoudings sien sneuwel, siektes weggebid, kinders sien grootword en familielede sien sterf.

Woensdag is saktyd. Op Woensdae kom al die dorp se lief en leed - basaarberiggies, VLV-vergaderings, kleinboet se sportprestasies, ouma se gholfuitslae, briewe oor honde wat die strand bedinges of die hospitaalpersoneel wat 'n lewe gered het, moord, roof, verkragting en vele versoeke om borgskappe en donasies – in 'n ry staan vir bladspasie.Doodgewone vroue vir wie die dag se bedrywighede tot stilstand kom op drie maniere – as iemand sjokolade of koek, 'n baba of 'n hond die kantoor inbring.