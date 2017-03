Spodoptera Frugi... Wat se goed?

Hy het ongesiens en stil-stil op die mielielande toegesak... Eendag was daar nog niks nie en die volgende dag was daar chaos! Hy het 'n omgekeerde V op sy voorkop en vier kolletjies op sy agterkant; die herfs kommandowurm (Spodoptera frugiperda).

Hy is 'n regte 'Satanskind' (soos die oumense altyd gesê het) wat dreig om die brood van ons tafels af te vat en ons ekonomie te knak. Sommige van ons buurlande het alreeds 80% van hulle mielie-oes verloor (die V op sy voorkop staan seker vir 'vreet'!) Swerms motte sak op die mielielande toe en lê eiers.

Binne enkele dae is dit net wurms waar jy kyk. En dan is hulle ook nog bestand teen die tradisionele plaagbeheer gifstowwe wat op die mark is.

Wat moet die arme boere nog tref? Hulle is al vuisvoos geslaan deur die droogte, brande, haelskade, veediefstal, grondeise en nou kommandowurms...

As Christene beleef ons ook allerhande aanslae van alle kante. Party is maklik herkenbaar en kan beveg word. Ander kom soos 'n 'dief in die nag' en soos die pes wat in die donker wandel. (Ps 91:6) In die gelykenis van die saaier noem Jesus 'n paar... voëls wat die goeie saad oppik; klipbanke wat keer dat die saad opkom en onkruid wat die saad laat verstik.

Talle kere word ons in die Bybel gewaarsku om te waak, om paraat te wees teen enige aanslag. Die geestelike wapenrusting, (Efes 6:10 ff) gaan juis oor verdediging teen valsheid, twyfel, passiewiteit en aanslae op die denke. Paulus maan ook "…waak staan in die geloof, wees manlik, wees sterk". (I Kor16:13)

Ross Perot, eertydse onafhanlike VSA presidents-kanidaat, het gesê '…Every good and excellent thing stands moment by moment on the razor edge of danger and must be fought for'. Wees veral bedag op klein onskuldige sondetjies wat soos 'n 'wurm' aan jou 'gees' kan vreet en tot jou val kan lei...

Hoeveel motte het dalk ongesiens jou lewensland betrek? Oornag het dit verander in kommandowurms van klein sondetjies wat jou oes stadig maar seker verwoes. Is dit dalk tyd dat die Groot Meester van plaagbeheer met Sy skerp tweesnydende swaard die stam van jou lewe binnedring en die plaag wat aan jou stam vreet en dalk tot jou val kan lei, uitwis?