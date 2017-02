Ons praat jou taal

Ek is beswaarlik 'n tweetalige persoon, in 'n meertalige samelewing. Dit besef ek met leedwese op Dinsdag, 21 Februarie, oftewel Internasionale Moedertaaldag.

In Suid-Afrika, bied die diversiteit van die taallandskap meer as net 'n paar uitdagings. Dit troef dikwels 'n mens se vermoë tot die uiterste toe. En as daar een ding is wat veral Afrikaners is buiten "plesierig" soos die ou immergewilde volksliedjie getuig, is dit dapper. Veral met betrekking tot die praat van Engels.

Destyds, kuier ons as 'n spul Vrystaters êrens in diep Engelse Natal. My niggie, toe 'n kleuter verloor haar ouers op die hotelgronde en raak huilerig. In my, toe seker so 6 jaar oud, se sorg gelaat marsjeer ek dapper met haar aan die hand na die hotelontvangs.

Ek meen te sê, as iemand haar kaalkopvader moes kon opspoor, sou dit hierdie tantes wees. Op my beste voorskoolse, boonop Vrystaatse Engels beduie ek ten einde raad : "But didn't you see a man with a pan?" – verwysend na my oom se bles wat immers in Afrikaans 'n "pankop" genoem word.

Die vrou se gesig het boekdele gespreek. Ek kan my net indink wat voor haar geestesoog moes afspeel op grond van my verduideliking.

Toe ek later van tyd vir my eerste hoogs Engelse baas in Johannesburg werk, het hy gou die voordele van my moedertaal ingespan. Hy't my sommer dadelik die "Boereprinses" gedoop en in die voorste linie ingestuur wanneer ons met 'n moeilike korporatiewe Afrikaanse kliënt moes onderhandel. "Go on darling, just go speak the B language…you know Boeretaal," sou hy altyd sê.

Ons is dapper ja, dapper genoeg om nie eens om te gee dat daar soms in die mou gelag word vir ons pogings nie. Toekenningsgeleenthede bied ryke stof, soos wanneer die seremoniemeester applous vra vir die wenners en bulderend sê: "Let's all give them a great hand clap now shall we?" Of daar ontstaan terstond 'n nuutskepping of twee. Soos toe 'n ander aankondiger sê: "Tonight we celebrate the hard earned 'prestations' of our members."

Maar elke hond kry sy dag en so lag wie laaste lag, immers ook die lekkerste. Op 'n keer skryf 'n Engelsprekende korrespondent 'n kort beriggie oor die afsterwe van 'n gemeenskapsleier. Ek bied aan om die pennevrug in Afrikaans oor te vertaal vir plasing, maar nee, 'n Afrikaanse weergawe word met trots gelewer. Met die eerste sin, verstik ek al amper. Dit lees – "Peter was an upstanding man in his community" en deur die skrywer vertaal in Afrikaans – "Peter was 'n opstandige man in sy gemeenskap."

Beswaarlik tweetalig in 'n meertalige land. Miskien troos CJ Langenhoven se woorde: Om jou een, eie taal tot nut te gebruik, is 'n groter kuns as om sewe vreemde tale by te leer.

Leer eers en dan lag?

Maar so sit ons een laatmiddag op kantoor toe daar onverwags donderweer in die verte rammel. 'n Engelse kollega kom pieringoog vanaf 'n ander kantoor ingestap en vra met 'n swaar aksent: "Hoor julle ook die donder?"

DEUR CORNELLE CARSTENS

