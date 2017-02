Moenie dat vrees jou keer nie

Die lewe is met vreesaanjaende situasies gevul: vrees vir siekte, werkloosheid, verwerping, ander mense se opinies. As jy dit nie hanteer nie, sal vrees jou innerlike vrede steel. Soos Chuck Swindoll ons egter herinner: 'Dawid het vrees direk by sy voordeur met twee vrae ontmoet. '...Vir wie moet ek dan vrees? Vir wie sal ek bang wees?'

Hy het die deur in vrees se gesig toegeslaan deur te verklaar, '...Ek sal nie bang wees nie.... Ek [sal] hoopvol bly' (vers 3). Toe het hy terug in die huis ingestap, en homself herinner hoe om vrees te hanteer.

Gebed: 'Een ding vra ek van die Here...' (vers 4). Visie: '...om in die huis van die Here te bly al die dae van my lewe...' (vers 4). God se Woord: '... om in sy tempel daaroor na te dink' (vers 4). God se beskerming: 'Want as gevaar dreig sal Hy my wegsteek...' (vers 5). Lofprysing: '...terwyl ek sing...' (vers 6). Rus: '...Lei my op 'n gelyke pad...' (vers 11). Vasberadenheid: '...Wees sterk en skep moed!..' (vers 14). Jy kan op verskeie maniere moedig wees. Soos om getrou te bly wanneer niemand kyk nie. Om alleen te staan wanneer jy misverstaan word.

Dit kan so stil soos die innerlike stryd tussen reg en verkeerd wees.' Wanneer vrees aan jou hakke hap, sê God, '...[wees] sterk en dapper...' (Josua 1:9). Dick Mills skryf: Elke gebod kom met die versekering dat ons dit kan uitvoer. God gee nie bevele wat ons nie instaat is om uit te voer nie. Dit is direk teenstrydig om te sê, 'Ek het baie moed maar geen krag nie.' Moed en krag is deur God aan jou gegee. Moed motiveer ons wil, en krag vergesel ons inspanning.