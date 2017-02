Tel jou woorde

Die dorp is maar klein. As jy jou ry mooi ken en goed jou tyd bestuur, kan jy 'n vinnige vreedsame draai by die Punt maak en steeds teen 08:00 betyds agter jou lessenaartjie in 'n muwwe kantoor inskuif, gereed vir die werksdag.

Dis Mosselbaai. Meestal heerlik plattelands. Hande wip op agter stuurwiele soos die mense groet en jy vorder stadig deur die inkopierakke in Checkers van al die verneem en geselsies maak.

Alhoewel die dorp heeljaar besoekers kry, kry dit vir vier dae in vroeg Februarie so 'n internasionale roering. Vir hierdie viering van Europeërs se koms na die suidelikste Punt van Afrika, doen ons selfs moeite om uit te vind hoe groet mens behoorlik in al 11 die amptelike Suid-Afrikaanse landstale.

Die braweres probeer selfs 'n Mandaryns, Portugees en Indonesies. Duits is 'n goue middeweg en as die moed jou begeef, is Engels altyd 'n betroubare reddingsboei.

Desnieteenstaande – agter die skerms by die jaarlikse Diasfees, ongeag of besoekende kunstenaars vanaf 'n ander kontinent of 'n Suid-Afrikaanse provinsie reis, heers daar 'n aansteeklike gemoedelikheid.

Op die keper beskou, wil mens wonder of dit 'n stukkie nasiebou in aksie is? Of daardie ideologie van die skep van 'n nasionale identiteit so plek-plek gestalte kry onder die vaandel van "Waar kulture ontmoet", soos die fees se leuse lei.

Met sport aan die voorfront van nasiebou-simbole, het die brose Springbokke Suid-Afrikaners sedert die Wêreldbekerrugby in 2015, goed laat ly. Toe oud-Bok, Joost van der Westhuizen vandeesweek na 'n dapper stryd teen motorneuronsiekte sterf, was Suid-Afrikaners gou om hulle groen en goud te dra uit eerbetoon vir die gevalle held.

Hoe vinnig is die lagie solidariteit egter nie versteur deur 'n ene Riaan Lucas se onnadenkende, rassistiese facebook-kommentaar oor Joost se dood wat soos 'n veldbrand op sosiale medianetwerke versprei het nie. Die man het oornag in 'n volksvyand verander met klagtes teen hom aanhangig gemaak by die Suid-Afrikaans Menseregtekommissie.

Met die swaard wat voortaan oor sy kop hang - "The internet never forgets". En dit komende van 'n nasie wat self in glashuise staan rakende kwetsende uitsprake oor landgenote "ander anders as ons". Die enigste verskil is dat dit dalk minder publiek gemaak word.

In Mosselbaai verdwyn 'n kind in 'n woonbuurt waar dit wemel van spelende kinders. Toe hy Dinsdagoggend, buite karakter nog nie tuis is nie, word hy as vermis aangegee. Die nuus haal 'n sosiale mediaplatforms en kort daarna volg dat hy sy verdrinkte liggaampie op 'n plaaslike strand gevind is.

Tragies. Maar die kommentaar daarop, is veel hartseerder. Immer die twee kampe. Die een wat simpatiseer uit begrip vir omstandighede. Die ander krities oor die manier van doen en leef.

Kinders se pa is dood aan 'n aaklige, vernederende siekte. 'n Ma se sewejarige kind sal nooit weer speel nie.

Duisende word verwag by Joost se gedenkdiens op Loftus Versfeld. Die kind se grootmaakma is werkloos en weet nie hoe sy hom gaan begrawe nie.

Tel nie net jou woorde nie, maar ook jou seëninge.

DEUR CORNELLE CARSTENS