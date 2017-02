Na Mars … wat dan?

"The Mars Society is the world's largest and most influential space advocacy organisation dedicated to the human exploration and settlement of the planet Mars." (aldus The Mars Society webtuiste).

Een van die beweging se jong lede het in 'n onderhoud gesê dat hy graag Mars toe wil gaan want sy grootste vrees is "…om eendag te sterf sonder dat sy lewe 'n verskil gemaak het." Saam met 'n paar duisend ander ding hy mee om deel van die span te wees wat met 'n enkel kaartjie Mars toe sal vertrek op 'n "non return" ruimtesending.

Die lewe op Mars sal uiters moeilik wees, dalk onmoontlik... Mars het slegs 'n derde van die aarde se aantrekkingskrag en beleef uiterste temperature soos -60 grade C.

Vir die res van ons 7 biljoen aardlinge is daar gelukkig 'n baie eenvoudiger, lewensvatbare plan om sin uit die lewe te kry of iets blywends agter te laat. Ons vind dit in die klein alledaagse gebare van liefde soos bedagsaamheid, verdraagsaamheid, welvoeglikheid, vergifnis en naaste diens (1Kor 13) en Jesus se "Groot Gebod" om God en ons naaste lief te hê. (Mat 22:37ff)

Ons gaan baie meer genot, sin en waarde uit die lewe haal deur hierdie opdrag na te kom as om die Heelal te deurkruis. Daar word beweer dat die oppervlakte van Mars beter gekarteer is as die bodem van ons osean. Hier is nog so baie om te doen op aarde! Kom ons kyk 'n bietjie nader aan onsself. Dalk is daar iemand naby aan ons wat ons liefde nodig het. Dit sal wonderlik wees om op Mars te land maar daar is niemand om lief te hê nie…

Eon de Vos, oud-joernalis het onlangs op KykNET gepraat oor al die dinge wat hy al in sy lewe aangepak het voordat hy sy ware roeping gevind het: "My lewe was baie soos 'n hond wat 'n kar jaag; as hy hom gevang het, weet hy nie wat om met hom te doen nie..." As ons eers op Mars geland het wat dan?

In ruimte afstande gemeet is Mars (500 miljoen km) nie ver nie maar baie naby aan die aarde. As die grootte van die Heelal vergelyk kan word met 'n tou wat oor die Atlantiese oseaan gespan is, tussen Suid-Afrika en Amerika, sal die afstand Mars toe minder as die eerste millimeter van hierdie tou verteenwoordig.