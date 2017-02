Ek het vandag lank gewik en geweeg of ek 'n boodskap moet deel en hoe doen mens dit sonder dat dit klink soos spog. Maar toe besluit ek, ek plaas dit veral vir onderwysers wat dikwels wonder of hulle ooit iets vir iemand beteken.

Glo my, iewers soms tien jaar later, kry jy uit die bloute 'n boodskap van iemand wat jou trane vlak kom laat sit en dan weet jy in jou siel, "vir hierdie iemand het ek iets beteken"

Ek het gistermiddag 'n lang Facebook-boodskap van 'n jong vrou gekry wat as laerskoolkind in my skool was en nou al 'n ma is. Ek gaan nie die hele boodskap plaas nie - hier is 'n gedeelte:

"Ek wil dankie sê vir wat Mnr in my lewe beteken het. Al die kuns klasse en motivering vir n onsekere dogtertjie in n groot onsekere wêreld het baie beteken. God is goed en ek glo dat Hy genade in verskillende vorms en maniere vir ons gee. Mnr was altyd daar om te help of raad te gee. Dankie vir alles. "

Sy voeg by dat sy al vyf jaar getroud is en die trotse ma van twee is.

Dankie hiervoor E, en ja ek onthou jou baie duidelik.