Hy is altyd een tree voor jou

'n Verkoper by die jaarlikse kermis het vir Mavis Gustafson Pigford 'n gratis Gideonsbybel gegee. Sy het dit in haar handsak gesit en daarvan vergeet. Later, toe sy huis toe stap, het 'n kar langs haar verskyn en het die bestuurder 'n geweer op haar gerig en haar beveel om in die kar te klim.

Sy skryf: 'Hy het langs die pad afgetrek en my op die sitplek probeer neer dwing. Ek het met hom gestoei, 'n skoot gehoor en 'n skerp pyn in my sy gevoel. Ek het inmekaar gesak, en die man het na my toe gestap, my beursie gevat, my handsak na my kop gegooi en geskiet. Ek het 'n verskriklike impak gevoel. Steeds by my bewussyn, het ek hom hoor wegry en het ek na die naaste plaashuis gestrompel.

Die vrou het die polisie gebel en terwyl ek na die hospitaal gehaas is, het die polisie die net om die bedwelmde bestuurder wat my aangeval het, stywer getrek. Voor die operasie om die koeël uit my sy te verwyder, het my suster my kom sien. 'Weet jy wat jou lewe gered het?' het sy gevra? Sy het die Bybel wat in my handsak was vir my gegee.

'n Koeël het in die Bybel vasgesit, met sy punt wat presies by Psalm 37:14- 15 gestop het: 'Die goddelose trek die swaard... om hulle wat reg doen dood te maak. Maar hulle swaard sal hulle eie hart deurboor en hulle boog sal stukkend gebreek word' (NLV). Nog 'n voorbeeld hoe God altyd een tree voor jou bly: 'Verseker sal Hy jou red... en onder sy vlerke sal jy skuil; sy trou sal jou beskerm soos 'n skild... Want Hy sal sy engele beveel om jou op al jou weë te beskerm... Hy wat my Naam ken, sal Ek beskerm' (Psalm 91:3-4, 11, 14 NLV).