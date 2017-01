Links, regs…voorwaarts, mars!

En daar na die eerste paar dae aan bewind, het die Amerikaanse president, Donald Trump behoorlik die daad by die woord gevoeg. Die wêreld behoort inderdaad verras te wees, want die man doen immers wat hy sê. Miskien is dit juis die probleem.

Ure na sy inhuldiging, is 'n dramatiese koersaanpassing wat betref klimaatsverandering aangekondig. An America First Energy Plan is op die Wit Huis se webtuiste gepubliseer. Hiervolgens is daar twee hoofelemente wat waarskynlik die skrif aan die muur beteken vir Obama se nalatenskap.

Dit sluit in The Climate Action Plan wat daarop fokus om internasionaal op die voorgrond te tree om die klimaat te beskerm. The Waters of the US, 'n ontwikkelingsplan in pas met die Amerikaanse weermag en omgewingsagentskappe, gaan ook glo in die stof byt.

Want sien, Trump wil die steenkoolbedryf laat herleef. Hy wil alle onontginde skaliegas, olie en natuurlike gasreserwes bykom. Is dit neusie verby vir die vorige adminstrasie se doelwit om skadelike emissies teen 2030 met 40% te sny tot onder die vlakke aangeteken in 1990?

Ook Obamacare het sommer op inhuldiginsdag al 'n ligte, dog besliste skoppie in die ribbes gekry.

Kleinskaal vervaardigers van produkte slaag egter 'n sug van verligting, want Trump het belowe dat vir elke regulasie wat gemaak word, hy twee sal elimineer. So gesê, so gedaan op 24 Januarie.

Die eindfluitjie het waarksynlik ook geblaas vir diegene skuldig aan die misbruik van visaprogramme, toe Trump op 25 Janaurie die uitvoerende bevel teken vir die beplande muur op die Meksikaanse grens.

Braam Hanekom van die Sentrum vir Publike Getuienis meen dat die "verregsing" in Amerika nie noodwendig beteken dat dinge "verregs" beginne raak nie. Maar die slagspreuk "America first", is kommerwekkend. Syns insiens is Amerika 'n wêreldmoondheid wat "God ryklik geseën het" sodat hulle, 'n bydrae tot die welsyn van ander lande kan maak. In 'n radio-onderhoud word hy gepols is oor die potensiële gevaar van die mantra "America first". Hy meen dat dit presies hierdie tipe ideologië is wat beide wêreldoorloë veroorsaak het.

Maar – voeg hy dan by – daar is twee moontlikhede wat geskep kan word: verderde verdeeldheid óf dit kan 'n katalisator vir vrede wees. "Gee die man 'n kans," pleit hy en voeg dan effens wrang by, "dit is ook wat ons gesê het toe President Zuma aan bewind gekom het en kyk waar het dit ons gebring."

Saam met die nuus van Trump se segetog van beleidsveranderings, kom die beeldmateriaal van massas betogende vroue wat steeds nie sy presidentskap kan aanvaar nie. Onder hulle, is ons eie Charlize Theron, in trane, saam met 'n rits ander celebs.

Wel – die teerling is gewerp ongeag wat op die derduisende betogers se plakkate geskryf staan. Wat President Trump betref, is dit soos water op 'n eend se rug.

Tande is gewys vir handel met die Ooste, tekenend daarvan dat Trump se blaf toe nie erger is as sy byt nie. Op 23 Januarie word dokumente onderteken wat Amerika se ontrekking aan die 12 nasie Trans-Pacific Partnership aandui.(Duck, it's Donald! Wie dit ookal uitgedink het, 10 uit 10.)