Wanneer jy iemand waarlik vergewe het

Toe koning Nebukadnesar vir Sadrag, Mesag en Abednego in die vlammende oond gegooi het, het God hulle daar uitgebring, sonder dat hulle hare verskroei was of dat hulle selfs bietjie na rook geruik het. Ons het al almal mense teëgekom wat 'bietjie na rook ruik.'

Hulle houding sê, 'Ek is deur 'n moeilike tyd, en ek is nog steeds ontsteld daaroor.' Wat van jou? Het jou ervarings jou hart verhard of versag? Wanneer jy praat, klink jy positief of negatief? Word jy deur die herinneringe van jou verlede gevange gehou?

Praat jy met enigeen wat sal luister oor jou pyn? Sien jy nie wat jy besig is om te doen nie - jy ketting jouself aan die verlede vas! Wanneer sirkus olifante jonk is en nie bewus is van hulle eie krag nie, word hulle aan 'n pen in die grond vasgemaak om hulle bewegings te beperk. Later wanneer hulle volgroeid is en die krag het om die ketting te breek, bly hulle daaraan vasgemaak. Hoekom? Omdat hulle hierdie beperking as permanent aanvaar het! Dit is egter nie die ketting wat hulle vashou nie, dis die herinnering!

As jy deur pynlike herinneringe vasgeketting word, is die woord vir jou vandag: 'Here ons God, ander het oor ons regeer, maar ons aanbid U alleen. Dié wat ons gedien het, is nou dood en weg. Hulle sal nooit weer terugkom nie! U het hulle aangeval en hulle vernietig, en hulle is lankal vergete' (Jesaja 26:13-14). Jy moet jouself vrymaak van die herinneringe wat jou vashou. Deur op God se Woord te staan, aktiveer jy die krag daarvan om jou vry van jou herinneringe te maak.