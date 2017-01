Die mees traumatiese ervaring waaraan ek myself van tyd tot tyd moet blootstel is om n nuwe foon te kry.

Al die jare het ek 'n wonderlike verhouding met fone met knoppies opgebou en onlangs moes ek finaal my getroue ou BlackBerry groet vir 'n nuwe ding met 'n plat swart gesig, 2 keer groter as my BlackBerry met geen knoppie in sig nie.

Dis traumaties. Ek dink ek gaan vir hom 'n sakkie met bubble wrap maak, want as ek so na die fyn plat gedroggie kyk gaan hy nie een dag hou in my garage tussen die saagsels of twee dae in die tuin as ek messel en grou nie.

En skielik moet ek ook nou worry oor data? Met my BlackBerry het ek als gedoen en nooit bekommerd gewees oor data bundles en goed nie. Is daar iewrs 'n BBA (BlackBerry Anonymous) waarby ek kan aansluit? "Hallo my name is Hannes and I am a BlackBerryholic..."