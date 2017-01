Moenie sonder vrede voortgaan nie

Wanneer jou gedagtes, aksies en planne deur God goedgekeur word, sal Hy dit bevestig deur jou 'n innerlike 'wete' te gee (sien 1 Johannes 2:20). Die Bybel sê: 'Verder, laat die vrede wat Christus bewerk het, in julle lewe skeidsregter wees. As lede van een liggaam is julle tot vrede geroep...' (Kolossense 3:15 NLV).

Wanneer jy deur God gelei word, sal jy selfs in moeilike omstandighede 'n gevoel van vrede hê. Wees egter waaksaam teen valse vrede. Soms is jou begeerte om 'n sekere ding te doen so sterk dat dit 'n valse gevoel van vrede sal skep, wat deur jou opgewondenheid oor die idee veroorsaak word. Soos die tyd verbygaan sal hierdie valse vrede verdwyn, en sal God se ware wil te voorskyn kom.

Wag dus daarvoor. As 'n reël moet jy nooit te vinnig met belangrike besluite beweeg nie. Die Bybel sê, '...as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede.' Moet dus nie voortgaan as jou innerlike vrede nie kan byhou by dit wat jy dink of hoor nie. Jy hoef nie aan ander te verduidelik hoekom jy nie vrede daaroor het nie; inteendeel, soms sal jy self nie weet hoekom nie.

Sê net, 'Ek voel nie dat dit raadsaam vir my is om hierdie op hierdie tydstip te doen nie, want ek het nie vrede daaroor nie.' Daar is krag daarin om vrede te hê. Nog een ding: Sodra jy weet dat jy duidelik van God gehoor het, doen alles in jou mag om jou vrede te behou, en moenie angstig word nie.