Die verskil tussen Zuma en Geingob

Die afgelope paar jare is die Zuma en Nkandla-debat goed deurgetrap in die media en deur landsburgers. Ek het die afgelope vakansie my hartsland, Namibië besoek en was dit opvallend hoe dié Afrika-land uitstaan bo ander.

Met die verbyry by die ampswoning van Hage Geingob, president van Namibië in Windhoek het die vraag by my ontstaan wat die verskil is tussen dié woning en Suid-Afrika se omstrede Nkandla.

Terwyl Suid-Afrikaners se sakke geskud is vir Nkandla, het die Staatshuis Namibiërs nie 'n sent gekos nie. Dit is tussen September 2000 en Maart 2008 gebou deur die Sjinese regering as geskenk aan die Namibiese volk teen 'n bedrag van N$400 miljoen. Geingob se woning met woonplek vir personeel en sekuriteitspersoneel beslaan 25ha wat omring is met 'n twee kilometer staalheining.

Daar is landingsplek vir twee helikopters, asook woonplek vir amptelike gaste. Die perseel word goed onderhou en trek die onderskeie beelde van wilde diere dadelik die aandag. Op elke hoek is 'n toring vir sekuriteit. Die verskil tussen Nkandla en dié Staatshuis is dat Geingob begeleide toere toelaat. Die Staatshuis is vir heelwat Namibiërs 'n trots waar dit uitkyk oor die hoofstad van die land, Windhoek.

Zuma is onpopulêr terwyl Geingob geliefd is onder landsburgers en het slegs eén vrou in plaas van die vier vroue waarmee Zuma getroud is (hy was al ses keer getroud - een vrou het gesterf en een het van hom geskei). Geingob is in 2015 met Monica Geingos getroud en het dié eerste dame reeds landsburgers beïndruk.

Sy stel haar privaat telefoonlyn een keer per week oop vir 'n uur wanneer jongmense haar kan kontak vir advies oor seks, swangerskap en seksuele oordraagbare siektes. Die Geingob-egpaar is betrokke by hul landsburgers en stel hul belange eerste - geen duur oorsese reise of verblyf nie - plat op die aarde mense wat daadwerklik 'n verskil maak.

Volgens berigte in die Namibiese pers het Geingob nie sy dogter se troue bygewoon nie omdat sy uit die stam getrou het, maar het hy wel die gevraagde Lobola betaal en een van sy ministers gestuur om hom by die troue te verteenwoordig.

In Namibië word wetteloosheid dadelik aangespreek, infrastruktuur word onderhou en lyk al die paaie splinternuut. Geingob gee gehoor aan landsburgers, terwyl Zuma verhewe is bo die gewone landsburger.

In Suid-Afrika is die Zuma-debat reeds tot vervelens toe geopper - of hy dit ooit sal regkry om respek terug te win is 'n omonwonde nee. Wat Nkandla betref sal dit waarskynlik nooit oopgestel word vir landsburgers om te besoek nie. Nkandla en Zuma sal waarskynlik aangeteken word in die anale as een van die grootste kopsere wat ons land nog beleef het.