In standerd 3 het my maatjie se huis afgebrand. Die skool het pas uitgekom. Pikswart rookwolke het soos 'n verhongerde draak bokant hulle huis se dak gehang. Dit was enkele minute, toe is alles verslind. Ons was verpletter.

Nie so seer oor hulle verlies nie, maar omdat hulle van die min mense was wat 'n swembad gehad het. Vir maande lank was ons pret bederf.

Kort voor lank was ons almal ewe opgewonde oor hulle "hele huis wat oorgedoen sou word". Maar die tannie se gesig het 'n ander storie vertel. Een van verlies waarvoor nuwe matte, teels en huisraad nie sou vergoed nie. Haar somme het uitgewerk op 'n heelwat gewigtiger bottom line as waarvoor die assessor voorsiening gemaak het.

Desember 2016 en Januarie 2017 sal in die annale opgeteken bly as die tyd waartydens groot dele van die mooiste Kaap in ligte laaie was.

In Mosselbaai en omstreke was daar benoude oomblikke in veral Danabaai, terwyl boere in Ruiterbos en Brandwag eweneens swaar geleef het.

Die gesmeul het skaars bedaar, of dit was Somerset-Wes en Paarl se beurt om deur te loop. In die Paarl, is wynplase en ander geskiedkundige geboue, soos die Afrikaanse digter Totius se huis, in puin gelê. En steeds was dit het einde niet.

Die vuur se aptyt was teen Woensdag steeds nie geblus nie, met brandbestryders wat in Kaapstad moes bontstaan om by tye op 11 verskillende plekke tegelyk die vlamme se strooptog te stuit.

'n Tientalle mense moes hulle huise ontruim. Wat probeer jy red as die vlamme so aan jou lewe kom lek? In 'n onderhoud met 'n brandweerman van by die 40 jaar, het ek hierdie vraag gevra. Sy antwoord was prakties.

Onemosioneel. "Hou jou dokumente, jy weet ID's, paspoorte, geboortesertifikate êrens byderhand waar dit vinnig bereikbaar is. Dit maak die herbou van jou lewe net soveel makliker."

Ofskoon dit 'n sobere antwoord op my brandende vraag was, was ek onvergenoegd.

Jare nadat my maatjie-hulle se swembad sy aantrekkingskrag verloor het, het haar ma eenkeer glo aan 'n vriendin beken - "my trou-album... ek wens ek het my trou-album gegryp ... en foto's van die kinders toe hulle klein was ..."

In die fliek Heat sê Robert de Niro met berekende kalmte: "Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner."

Makliker gesê as gedaan.

Baie makliker.

DEUR CORNELLE CARSTENS