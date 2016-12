Die mite van Kersfees

Hierdie tyd van die jaar gebeur dinge baie vinnig. Dit is asof almal tot op die laaste minuut van die laaste dag voor die vakansie wag om alles af te handel. Almal stroom iewers heen. Die wat tuis is val in die stroom inkopiesentrums toe, die wat by die sentrums is stroom in gange langs en weer uit by die hekke met leë beursies en vol kattebakke terug huis toe.

Karre met karavane, bote en Ventertjies stroom van Gauteng af see toe en seemense stroom weer noorde toe. Almal is iewers deel van 'n stroom en tot 'n mate is dit eintlik een groot gekkigheid. Ons werk die hele jaar net om hom af te sluit deur in rye te staan om kos te koop, geskenke te laat toedraai, uit te eet of iewers op 'n strand te lê met sand wat aan ons dikgesmeerde sonblok vasklou.

As jy vra wat mense die vakansie doen kom die antwoorde "Ek gaan bietjie by Hartenbos ontspan," "Ons gaan wildtuin toe," "Ons gewone karavaanstaanplek is bespreek, ons gaan net ontspan."

Die Kersfeeskoors pak almal beet en as hy jou nie beetgepak het nie forseer iemand hom in jou keel af met spesiale aanbiedinge, swart Vrydae en afgesaagde blikkerige Kersfeeesliedjies in winkels.

Is ek dan gekant teen Kersfees? Glad nie.

Is ek gekant teen geskenke en mooi wense en mooi horingoue liedjies van Boney-M en Little Drummer Boy wat al vir dekades lank sy trommetjie voos speel? Glad nie.

Ek is gekant teen die valsheid en die leegheid wat met die Kerstyd gepaardgaan en die verwagting dat een Kerspartytjie wat 'n glimlag op 'n bejaarde se gesig sit of een mal gejaagde vakansietjie vir die volgende twaalf maande sal hou tot die volgende een. Ek is gekant teen mooi wense en beloftes dat die nuwe jaar net mooi dinge sal inhou wat skielik soos kosmosse opslaan en uitgedeel word nadat ons vir elf maande en tien dae by mekaar verbygeleef het.

Het ek in 'n anti-Kersfees 59-jarige suurknol verander? Dalk.

Ontspan? Tussen derduisende ander ontspannendes? Ek twyfel. Net so min soos wat 'n bloedrooi Kersvader en vallende sneeu deel is van ons Kersfees, net so min is 'n vakansie iewers gedurende hierdie tyd ontspannend.As ek 'n Kersfeeswens kon hê, sou dit een wees wat vra dat ons 365 dae, en die ekstra kwart enetjie ook, doen wat ons nou in hierdie tyd verplig voel om te doen; om vir mekaar om te gee, om daai Kersete sommer hier in Februarie vir 'n tannie wat alleen in Tuishuis sit te gee, om sommer net omdat ons lus voel in die middel van die jaar 'n vriend te bel en hom 'n mooi volgende week toe te wens en deur die jaar 'n paar naweke weggaan na stil plekke toe waar mens werklik kan ontspan.