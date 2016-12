Hoe om depressie te oorkom (2)

Die Bybel sê: 'Elia het baie bang geword en gevlug. Hy het na Berseba, 'n dorp in Juda, gegaan en sy dienaar daar agtergelaat. Hy het die woestyn 'n dagreis ver binnegegaan. Hy het toe onder 'n besembos gaan sit en gebid dat hy liewer moet sterf...' (verse 3-4 NLV).

Wat was Elia se fout?

Dieselfde een wat ons soms maak wanneer ons depressief is: Ons fokus op ons gevoelens eerder as op die feite van die situasie. Dit gebeur wanneer ons af voel. Elia het as gevolg van een insident wat hom geïntimideer het, soos 'n mislukking gevoel. Hy het by homself gedink, 'Ek is so 'n lafaard - hoekom hardloop ek weg?' Omdat hy soos 'n mislukking gevoel het, het hy aangeneem hy is 'n mislukking.

Gevoelens lieg dikwels; en wanneer ons fokus op hoe ons voel, eerder as om op die realiteit te fokus, raak ons in die moeilikheid. Byvoorbeeld, wanneer ons 'n fout in een area maak, neig ons om soos 'n mislukking in die algemeen te voel. Dit is 'n miskonsepsie. Almal kan foute maak, en jy kan in sommige areas misluk sonder om as persoon 'n mislukking te wees. Kundiges in geestesgesondheid waarsku ons om uiting te gee aan ons gevoelens.

Dit is egter nie die volle antwoord nie, omdat gevoelens gewoonlik onbetroubaar is. God sê nie vir ons om met ons gevoelens in aanraking te kom nie, maar om in aanraking met die waarheid van sy Woord te kom, omdat dit ons uiteindelik gaan vrymaak (Sien Johannes 8:32 NLV). Om depressie te oorkom, moet jy God se Woord bestudeer en oefen om jou gevoelens in lyn te bring met wat die Woord sê.