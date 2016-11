'Ja,die selfmoordseisoen kom ook nou weer nader...' sê die vrou agter die toonbank van 'n bekende restaurant in die dorp. Ons staan en gesels oor die aankomende feesseisoen en of hulle gereed is vir die jaarlikse groot intog van besoekers wat in Mosselbaai verwag word. Ongelukkig is dit waar wat sy sê.

Die helfte van alle moorde in ons land is selfmoordgevalle. En vir elke geslaagde selfmoord is daar 'n hele paar pogings tot selfmoord...

Ek wil graag by elkeen wat selfdood oorweeg pleit - moet dit nie doen nie! Hoekom nie? Daar is baie redes maar ek gee kortliks net drie:

1. Dit is 'n onreg teenoor jouself. Die lewe is 'n onherhaalbare unieke voorreg. Daar was nog nooit en sal ook nooit op aarde weer iemand presies soos jy wees nie. Jou vingerafdruk en iris van jou oog is uniek tussen meer as 7 biljoen mense. Om jouself te vernietig sou beteken dat 'n unieke bedreigde 'spesie' van die samelewing vir altyd weggeneem word.

2. Dit is 'n onreg teenoor elke mens wat jou ken. Om selfdood te pleeg is om elke persoon wat jou ooit ontmoet het met 'n skuldgevoel agter te laat. Dié wat die naaste aan jou geleef het, jou goeie vriende en familie, sal vir die res van hulle lewens hierdeur geaffekteer word. Hulle sal 'n verskeidenheid gevoelens van pyn, skuldgevoelens en woede ervaar. Dit mag hulle selfs laat twyfel aan die sin van die lewe en hulle ook tot een of ander wanhopige daad dryf. Dillan Lerm stel dit so in sy liedjie Emma's Song.

3. Dit is 'n onreg teenoor God. God het aan jou die onherhaalbare unieke gawe van die lewe geskenk. Hy belowe in Sy Woord dat Hy nie sal toelaat dat enigiets in die lewe vir jou te veel sal wees om te kan hanteer nie (1 Kor 10:13). Hy belowe aan jou dat in jou krisis '...Sy genade vir jou genoeg sal wees.' (2 Kor 12:9) Selfdoding is 'n mosie van wantroue in God en in die plan wat Hy vir jou lewe het. Jy mag dalk voel dat gegewe die moeilike omstandighede waardeur jy gaan, jy geregverdig is om "die laaste uitweg" te neem en ek en almal wat jou liefhet het groot begrip daarvoor! Maar in plaas daarvan om dit te oorweeg wil ek jou uitnooi om my te skakel (of enige ander geestelike leier of berader) of die 0800 150 150 tolvrye nommer van Lifeline.

Daar is altyd hoop! Oor die volgende bult mag dalk die oplossing wees vir die probleem wat op die oomblik vir jou so onoplosbaar lyk.

Selfdoding (selfmoord) kom meer voor in die feesgety as in ander tye van die jaar. Blykbaar ervaar alleenmense hulle eensaamheid erger in hierdie dae omdat almal om hulle in so 'n feestelike stemming is saam met ander.God is nou reg langs jou om jou hand te vat. Sal jy hom toelaat...?