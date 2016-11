Die Bybel sê dat jy genadig moet wees in wat jy sê. Dit beteken dat jou doel in gesprekke altyd moet wees om die beste in ander uit te bring, nie om hulle te verneder of om hulle af te sny nie. Goeie kommunikasie maak goeie vriende, so jy moet duidelik wees wanneer dit by jou persoonlike grense, waardes, begeertes en oortuigings kom.

Dit mag dalk waar wees dat meer probleme vergete as opgelos word, maar gesonde verhoudings het soms gesonde konfrontasie nodig. Daar is egter 'n regte tyd en 'n regte manier om dit te doen. Wanneer jy 'n moeilike situasie moet hanteer, bid en staan op hierdie Skrifgedeelte: 'My mond sal wyse woorde praat, my gedagtes sal getuig van insig.' Jou woorde is die voertuig waarmee jy jou gedagtes oordra, en jou tong is die bestuurder.

As jy dus nie op die verkeerde pad wil opeindig nie, of 'n ongeluk wil maak nie, bid: 'Here, gee my woorde van wysheid. Help my om die regte ding, op die regte manier, op die regte tyd te sê.' Die Heilige Gees is 'n wonderlike bestuursinstrukteur! Hy sal jou lei en onderrig, en aanhou om met jou te werk totdat jy dit regkry. Hy sal jou help om in genade te groei tot jy 'n plek van volwassenheid in jou verhoudings bereik waar jy kan sê, 'Alles wat ek sê, is reg. Daar is niks daarin wat krom of verdraai is nie. Hulle wat insig het, weet dat ek reguit praat. Hulle wat na kennis soek, weet wat ek sê, is reg' (Spreuke 8:8-9 NLV). Wanneer jy dit kan sê, weet jy dat jy vordering maak!