Viva Afrikaans, Viva!

Die Hartenbos ATKV het vandeesweek 80 jaar oud geword. Bel hulle kantore en jy moet dalk aanhou, sing Bok van Blerk vir jou ewe patrioties sy liedjie, Jy praat nog steeds my taal. Op die oudste radiodiens in Suid-Afrika, RSG - Radio Sonder Grense - word daar hierdie week kunstefees gevier met 'n verskeidenheid aangrypende opdragwerke wat musiek, hoorbeelde, radioteater, profiele en dies meer insluit wat taalliefhebbers se tone laat krul van die lekkerte.

'n Groepie ondernemende skrywers en digters van Mosselbaai, het deelgeneem aan die Woordeboek van die Arikaanse Taal (WAT) se Borg 'n Woord-projek, en twee woorde eie aan die dorp en omstreke, "Swarttobie" en "mossel" geborg. Vir dié wat sterk genoeg daaroor voel, kan 'n woord aangekoop word vir R5000, dan behoort dit nét aan jou. Voormalige rocker en rebel, maar deesdae kultuurkampvegter en voorvrou van 'n gewilde geselsprogram, Karen Zoid se woord is "republiek". Die WAT is 'n omvattende sinchroniese verklarende woordeboek, primêr gerig op die huidige taalgebruik. Dit is 'n akademiese woordeboek wat op so 'n manier saamgestel moet word dat dit as 'n gesaghebbende naslaanbron deur taalkundiges, ander navorsers en liefhebbers van Afrikaans gebruik kan word.

2016 het gemaai onder die groot Afrikaanse taalgeeste. In een week, vroeër vandeesmaand val sommer drie seders - skrywer Dot Serfontein, ma van die bekroonde digter Antjie Krog; legendariese filmmaker Jans Rautenbach en die flambojante baanbrekermusikant, Nico Carstens.

Dan is die ander gevallenes soos die digter Adam Small en skrywer Jaco Smith se onlangse selfdood nog nie eens bygereken nie. Laat staan maar dié wat ons in aanloop na 2016, in Desember 2015 reeds ontval het, naamlik volksanger Randall Wicomb en die skrywer / dramaturg Chris Barnard.

Die verlies stop ook nie daar nie. Die Afrikaanse Taalstryd wat hom bewyer het vir Afrikaans as kultuurtaal het al in 1875 begin, maar uit die chaos op universiteitskampusse vanjaar, is dit duidelik dat Afrikaans maar steeds die spreekwoordelike swartskaap bly. Inisiatiewe soos die Virtuele Instituut vir Arikaans (VIVA) se Varsgebek en Afrikaans.com se Hoe lyk jou Afrikaans? nooi taalliefhebbers uit om Afrikaans op 'n avontuurlustige manier te ontdek met nuwe woorde en beelde wat die taal is sy volheid vier, maar dis steeds het einde niet. Op 14 November, buitekant die Bloemfonteinse streekhof, gesels Julius Malema van die EFF met sy aanhangers. Hy word soos volg aangehaal: "AfriForum is a boeremag. It's a group of Afrikaners who still wish for apartheid. They will never see it, Afrikaners boys!

Die poppe sal dans. The EFF is coming for you. Afrikaner boys!" (Mnr Malema het verder voortborduur met verwysing na grondonteiening). Politieke ontleders reken hierdie onlangse optrede was mnr Malema se swakste vertoning tot nog toe. Swak vertoning ten spyt, die suiwere ironie is dat mnr Malema kennelik sy Afrikaanse idiome deeglik onder die knie het. Dit in ag geneem, hoe lyk dit mnr Malema, wil jy nie dalk daardie paar Afrikaanse woorde borg of dalk eerder koop nie? Dit is mos ook onteiening, of hoe?