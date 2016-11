Verdraagsaam en verdraaglik

Die dag voordat ek aan 60 begin te raak, is internasionale verdraagsaamheidsdag. Wat ‘n edel gedagte. Een dag uit 365 en ‘n kwart wat almal in die wêreld gevra word om verdraagsaam te wees.

In my ou HAT van 1994 (ek het nog nie ‘n nuwe een nie, want hy is vrek duur) word verdraagsaam gelykgestel aan inskiklik, toegeeflik, geduldig en “wat ‘n ander se gevoelens eerbiedig”.

Ek maak ‘n koplysie van mense teenoor wie ek vandag verdraagsaamheid sal openbaar siende dat dit internasionaal van my verwag word en môre my verjaarsdag is. Maar, toe ek by die tweede naam in my kop kom dwaal my oë na die woord net bokant verdraagsaam in my ou HAT – verdraaglik. En daar skryf FF Odendaal en sy vier geleerde samestellers van die dik boek dat verdraaglik beteken om uithoubaar en uitstaanbaar te wees. Hulle gebruik die voorbeeldsin, “So ‘n hitte is nouliks verdraaglik.”

Net daar begin ek met ‘n tweede koplysie. Met wie kan ek vandag verdraagsaam wees wat van sy kant af iets doen om verdraaglik te wees? Ek dink aan die agbare Malema wat hierdie week weer op ‘n appelkis gespring het en Afrikaners gewaarsku het dat hulle dag sal kom en ek dink aan die wye reaksie wat uitgelok is deur hierdie uitlating. Sy woorde se eggo het nog in die lug gehang toe ‘n video van twee Afrikaanse mans wat ‘n swart man in ‘n doodskis inprop en dreig om petrol oor hom uit te gooi en hom aan die brand te steek die wye wêreld invaar.

Ek gaan geweldig sukkel om verdraagsaam teenoor Malema of die twee manne van Middelburg te wees, want hulle onderskeie optredes is eenvoudig nie verdraaglik nie – dit is nie eers onverdraaglik nie – dit is afstootlik en druis in teen alles wat in hierdie land behoort te gebeur. Ek is kwaad vir Malema omdat hy met een opruiende sin alle wit Afrikaanse mans oor dieselfde kam skeer en hom nie steur aan die gevolge en die implikasies van die snert wat hy kwytraak nie. Ek is ook kwaad vir Oosthuizen en Jackson omdat hulle juis vir mense soos Malema ammunisie staan en gee om my by te kom.

Malema, Oosthuizen, Jackson, ons president en ‘n hele string politici en senior ampsdraers wat week na week daarin slaag om Suid-Afrika wêreldwyd vir al die verkeerde redes op die nuus te laat pryk laat my dink aan ‘n spotprent wat ek jare gelede gesien het om te wys hoekom ‘n sekere land se onderwysstelsel so swaarkry. In die spotprent grou ‘n hele span werkers (onderwysers) in die warm son aan ‘n reusesloot. Sodra hulle klaar is vir die dag en hulle gereedskap neersit sluip ‘n nuwe span (amptenare en ministers) uit en spandeer die hele nag om die sloot weer toe te gooi.

Terwyl ‘n groot deel van Suid-Afrika se mense hulle hande vol blase werk om brûe te bou kom ander swerkaters en breek weer af wat gebou is. Ja, vandag is internasionale dag van verdraagsaamheid en ek hoop opreg daar is binnekort ‘n dag van boetedoening, want op daardie dag sal ek moet gaan bieg dat ek vandag onverdraagsaam was teenoor ‘n hele rits ‘nuusmakers’.