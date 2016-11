Vry om jouself te wees!

ns lewe in 'n wêreld van groepsdruk. Ander mense stel die standaard en ons dra dit, bestuur dit, haal dit aan en doen dit. In sommige gevalle is dit reg so, maar nie wanneer dit by jou lewe se rigting kom nie.

Jesus het gesê, 'As die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees.' Dit beteken dat jy vry is van die druk wat ander mense op jou probeer plaas; vry is om die persoon te wees wat God jou geroep het om te wees; vry om na Hom in plaas van na ander mense vir antwoorde te kyk. Die Bybel sê, '...'n Mens is nie in staat om iets te ontvang as dit nie vanuit die hemel aan hom gegee is nie' (Johannes 3:27 NLV).

Wanneer jy verby die oppervlak kyk, sal jy vind dat baie van ons met onsekerheid sukkel. Ons is kompeterend; ons vergelyk onsself met ander. Ons is afgunstig op hulle besittings, vaardighede en prestasies. Ons probeer by sekere mense byhou, of ons probeer om net soos hulle te wees. Op die ou einde raak ons gefrustreerd omdat ons buite dit wat God ons geroep het om te wees, optree. Met ander woorde, ons is nie onsself nie! Verstaan mooi: Die Christelike lewe is 'n wedloop, en jy moet in jou eie baan hardloop. Jy sal nooit die volheid van God se seën kan geniet tot jy jouself verbind het om die persoon te wees wat Hy jou geskep het om te wees nie.

Kyk dus vandag in die spieël en verklaar, 'Ek is wat ek is. Ek kan niks anders wees as wat God my geroep het om te wees nie. Ek gaan dus daarop konsentreer om die beste ek te wees wat ek kan wees - en ek gaan elke oomblik daarvan vier.'