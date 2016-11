Movember snorre groei vir mansgesondheid

November is reeds sinoniem met Movember en is dié inisiatief jaarliks verantwoordelik vir die groei van snorre op miljoene mansgesigte regoor die wêreld.

Dit is ook die tyd van die jaar wanneer fondse in Suid-Afrika ingesamel en bewustheid geskep word vir gesondheidskwessies wat mans raak - veral prostaat- en testikulêre kanker, asook hul geestesgesondheid en fisiese onaktiwiteit. Die Movember Stigting se stryd is om gelukkiger, gesonder en langer te lewe deur navorsing en oorlewingsprogramme wat handel oor spesifieke siektes wat mans bedreig.

Die tema van vanjaar se veldtog is 'Stop men dying too young' met die onderliggende boodskap: As jy kies om gesonde lewenskeuses te maak, 'n gesonde lewenswyse te volg, aandag te skenk aan jou gesondheid en waarskuwingstekens, kan jy help om vir jouself 'n voordelige toekoms te skep. Movember is die dryfkrag wat die boodskap uitdra dat vroeë opsporing die sleutel is tot 'n gesonde lewe: Jaarlikse mediese ondersoeke is van kardinale belang en 'n maandelikse testikulêre selfondersoek is nodig vir jou om jou liggaam te leer ken en om enige veranderinge in jou liggaam te monitor.

• Movember moedig mans aan om Mo Bros (soos ondersteuners van die veldtog goedgunstiglik bekendstaan) te word deur aan te sluit op die webwerf: www.movember.com

Die reëls vereis elke Mo Bro om op 1 November die veldtog af te skop met 'n skoongeskeerde gesig en om vir die hele maand 'n snor te groei en in toom te hou om sodoende 'n effektiewe advertensiebord te word wat vir die 30 dae van Movember rondloop en praat. Mans wat snorre groei vir die doel, moedig ander mans aan om die veldtog te ondersteun, om prontuit private en publieke gesprekke te voer oor mans se gesondheidsprobleme wat dikwels geïgnoreer word. Mans kan die veldtog vanjaar ondersteun in samewerking met die vroue in hul lewe of Mo Sistas, soos hulle bekendstaan. Vroue wat wil deelneem, kan ook aanteken op movember.com.

• Vir meer inligting oor hoe om aan te teken as ‘n Mo Bro of Mo Sista, besoek www.movember.com