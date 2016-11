Een van Satan se gunsteling strategieë is om jou te laat voel dat jy niks wat saakmaak kan bereik nie. Hy sal jou aan foute in jou verlede herinner sodat jou vrees vir mislukking jou sal saboteer wanneer jy 'n poging aanwend. Satan wil hê dat jy so sleg oor jouself moet voel dat jy geen selfvertroue sal hê nie. Jy het egter nie selfvertroue nodig nie - jy het vertroue in die God wat in jou lewe, nodig!

Sonder hierdie vertroue, is jy soos 'n vliegtuig sonder brandstof wat op die aanloopbaan sit; jy lyk goed, maar jy het geen krag nie.

Hoor mooi: Deur Christus het jy die krag om dit te doen wat jy nooit op jou eie stoom sou kon regkry nie. Wanneer jy hierdie waarheid leer, sal jy elke keer wat die Satan vir jou sê, 'Jy kan niks reg doen nie,' kan reageer met, 'Miskien nie, maar Jesus in my kan, en Hy sal omdat ek op Hom, en nie myself nie, staatmaak. Sy Woord sê dat ek sukses sal behaal in alles wat ek doen' (sien Josua 1:7).

Wanneer die Vyand vir jou sê, 'Jy is nie in staat om hierdie te doen nie, moet nie eers probeer nie! Jy sal soos in die verlede misluk,' moet jou reaksie wees: 'Dis waar, sonder Jesus kan ek nie 'n enkele ding doen nie. Maar met Hom, en in Hom, kan ek alles doen wat ek moet.' Lees hierdie woorde en maak hulle vandag in jou hart vas: 'Ek kan onder alle omstandighede regkom deur Hom wat my krag gee.' Die woord vir jou vandag is: Jy kan dit doen!