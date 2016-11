Gedagtes soos vlinders

Dementia en Alzheimer se siekte is siektes wat stadig soos 'n skim in die nag op mens afkom en 'n totale warboel veroorsaak vir die persoon self, asook familie wat daarmee te doen kry.

Dit affekteer gewoonlik persone ouer as 55 tot 70 jaar. Dit is 'n komplekse genetiese siekte wat meer algemeen by vroue as mans voorkom.

Dié siekte word uitgeken deur die stadige en geleidelike verlies van geheue, onvermoë om nuwe inligting te leer en te onthou, om die regte woorde te vind, afname in logiese denke, agteruitgang van spraak en waarnemingsvermoë, inkorting van alledaagse handelinge, veranderde, ontoepaslike en onvoorspelbare optrede, depressie, waandenkbeelde, gewigsverlies, emosionele uitbarstings en psigoses.

Meeste persone wat met die siekte gediagnoseer word kan tussen agt en 10 jaar lewe en is daar tans nie medikasie vir die siekte beskikbaar wat dit kan genees nie.

Om met Alzheimer se siekte saam te leef sorg vir 'n totale verandering in die persoon, familie en versorgers se lewens en is ondersteuning van kardinale belang. Hoewel die diagnose van die siekte ontstellend kan wees, degenereer 'n persoon met Alzhemers so vinnig dat hul mettertyd geen insig meer het nie.

Versorgers en familie kan versorging te veel vind en word berading en professionele hulp aanbeveel. Versorgers moet gereeld afgelos word, maar is dit somtyds die beste besluit om so 'n persoon in 'n tehuis te sit wat spesialiseer in die siekte en versorging van persone wat daarmee gediagnoseer is aangesien versorging in die tuisopset kan lei tot groter probleme.

Sommige Alzheimers-pasiënte kan saggeaard en rustig wees terwyl ander weer aggresief, rusteloos en buierig raak.

Buiten die persoon se fisiese en emosionele versorging moet die woonplek veilig gemaak word: Kombuise, bad- en slaapkamers moet veilig wees. Die persoon kan uiteraard nie meer 'n voertuig bestuur nie.

Eenvoudige maatreëls soos om ‘n toesighouer aan te wys as die pasiënt kos maak (om seker te maak dat die stoof afgeskakel en die kraan toegedraai word), deure gesluit te hou om te voorkom dat hulle na buite dwaal, hulp met gewone versorging is van groot belang en raak al meer essensieel soos wat die toestand agteruitgaan. ‘n Rustige omgewing, met die klem op aangename aktiwiteite, help mee om die pasiënt gemaklik en hanteerbaar te hou.

• Gee dadelik pad as die pasiënt gewelddadig word. Verlaat die vertrek indien nodig en keer eers terug nadat hy of sy bedaar het.• Moenie met hulle probeer redeneer nie; hulle het die vermoë verloor.• Laat vreemde gedrag toe as dit niemand anders benadeel nie. Dis pasiënte se manier om sin uit hul nuwe "vreemde" omgewing tussen "vreemde" mense te maak. Voorbeelde hiervan is om voortdurend 'n tas te pak, 'n kas reg te pak of 'n handsak in die bed weg te steek.• Let daarop dat vreemde gedrag 'n manier is om vir die oppasser te sê iets is fout. Die pasiënt sal dalk skielik uitroep, slaan, vloek, huil of lag. Probeer hul aandag aflei van dit wat hulle ontstel.• As jy kan bepaal wat die sneller is wat die oorreaksie uitlok, kan jy dit probeer voorkom of hulle kalm hou wanneer dit gebeur. Dit kan enigiets wees van 'n hallusinasie tot dat hulle dors is of toilet toe wil gaan.• Lyers raak dikwels geïrriteerd omdat hulle sukkel om take te voltooi. Wanneer jy vir hulle wys of sê wat om te doen, gee die opdragte een vir een en laat genoeg tyd tussen elkeen toe.• Moenie te veel keuses gee nie. Sê eerder "Wil jy hierdie rok aantrek?" as "Watter rok wil jy aantrek"?• Moenie bekende roetines verander nie.• Kry 'n MedicAlert-armband vir Alzheimer-lyers.• Sit 'n klokkie of metaalvoorwerp aan die buitedeur om jou daarop bedag te maak as dit oopgaan.• Lig 'n veiligheidswag en bure in die omgewing in oor die situasie.• Sluit die deur indien nodig, en maak seker hulle kan nie uitkom by gevaarlike voorwerpe en toestelle soos die stoof en gifstowwe nie.• Moedig vriende en familie aan om by die pasiënt te kom kuier. Dikwels loop hulle weg om by geliefdes te gaan kuier.