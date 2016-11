Tot die dood ons skei

"Want daar's niks beter as liefde nie, daar's niks beter as jy," sing die blondekop sangeres, gereken as een van Afrikaanse musiek se kroonprinsesse. In die musiekvideo van dieselfde liedjie dans sy met sterre in haar oë onder 'n boom vol liggies.

Maar sterre skitter nie vir altyd nie. Hulle verskiet.

Dieselfde verliefde blondine het intussen 'n bitsige gifappeltjie geword wat woedend twiet omdat sy en haar "Liefling" nou nie meer so danig met mekaar is nie. Dis die Van Jaarsveld-Hougaard-sage wat hier ter sprake is.

Nie eens 'n geswore masochis wens hulleself 'n huwelik op die rotse toe nie. Veral nie as die gekyf blootgelê word in die sensasie-belaaide bladsye van Huisgenoot en Rapport nie. Tot die Christelike tydskrif, Finesse is nou by die hare bygesleep oor 'n gewraakte foto van die ex en die oulike tweeling.

In 'n post-apartheid Suid-Afrika, blyk dit asof Afrikaanse musiek sy veglus verloor het. Enkeles sing nog oor patriotisme, Afrikanerskap en verdien hulle pak soos manne. Maar die grootste gros sing vir 'n baby met 'n Engelse naam wat hulle crazy maak. Iemand wat hulle heeltyd by 'n party wil soen, maar die baby lees nie meer so gereeld hulle hartstogtelike SMS'e nie.

In September vanjaar, kort op die hakke van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se jaarlikse misdaadstatistieke, word die "dodetal" van 'n ander slagveld ook bekend gestel. Suid-Afrikaanse egskeidingsyfers.

Kantlyn loop lankal en wonder: hoe is dit dan dat ons hartsake so beroerd lyk, maar plaaslike sangers bly 'n oppervlakkige liefdeskonkoksie opdis in die lirieke van hulle musiek?

Volgens die navorsing is daar afname van 12,5% in huwelike sedert 2015. Daar is wel 'n toename in civil unions van 15,2%. Die navorsing toon 'n toename van 3,4% in egskeidings, vergeleke met die vorige jaar.

Volgens 'n meningsopname op die webtuiste Divorce Laws, word nege vabonde gelys as verantwoordelik vir Suid-Afrikaanse egskeidings. Godsdienstige verskille lê laaste op die lys (2.25%), met finansies sowaar slegs in sesde posisie (5,74%). Heel bo aan die lys toring die groot sondebok uit - gebrek aan kommunikasie – op 23,47%.

Suid-Afrika se toonaangewende webtuiste en bron vir egskeidings- en familiereg, www.divorcelaws.co.za, het 465 420 unieke besoekers tussen 1 Augustus 2015 en 30 Augustus 2016 gehad. Sestig persent hiervan, was vroue.

Van hierdie besoekers, bly 59,56% in Gauteng en die kleinste persentasie, in die Noord-Kaap (0,25%). Volgens die jongste syfers, het meestal vroue (51,7%) skeisake aanhangig gemaak, teenoor 34,4% mans.

Terug by die gevallestudie onder bespreking. Die jongste skermutseling tussen me Van Jaarsveld en mnr Hougaard, gaan oor hulle tweeling. Van Jaarsveld meen haar toestemming is nie deur Hougaard gevra vir 'n voorbladfotosessie met haar twee seuns nie.

Ai, is dit tog nie alweer daardie ou karnallie, kommunikasie, wat met sy vernietigende vingertjies in die slaai kom krap het nie?

En dit in 'n tyd wat daar meer kommunikasiemiddele is, as wat een gesonde mens in leeftyd behoorlik sal kan benut. Randall Wicomb het darem voor sy dood in 2015 gesing oor die liefde soos GA Watermeyer daaroor skryf in sy gedig Ballade op die dronkparty (1948): Die liefde is die bitter glas, die droë glas, die donker glas. Die liefde is die naverdriet, wat in die hart se holte pas.

Dalk help dit ons om beter te verstaan. Voor die dood of iets dergerliks ons skei.

DEUR CORNELLE CARSTENS