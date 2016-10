Hy sê dieselfde vir jou

Een van die eerste dinge wat Jesus na sy opstanding gedoen het, was om die dissipels wat Hom so erg in die steek gelaat het, op te soek. "Gedurende die vroeë aand, op daardie eerste dag van die week, terwyl die deure uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus se dissipels bymekaargekom.

Jesus het tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: 'Vrede vir julle!' Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy aan hulle. Die dissipels was baie opgewonde om die Here te sien. 'Vrede vir julle!' sê Jesus weer 'n keer. 'Net soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook'" (verse 19-21 NLV). Tussen die groep was Petrus, wat op die water geloop het, wie se hande kos aan vyfduisend honger mense uitgedeel het, wat Moses en Elia langs Jesus op die Berg van Verheerliking sien staan het.

Groot, moedige Petrus wat gesê het, '...Al laat almal U in die steek - ék sal dit nooit doen nie' (Matteus 26:33 NLV). Hy was ook nie die enigste een nie. '...Al die dissipels het dieselfde verklaar' (vers 35 NLV). Tog wys die rekord, 'Dit was toe dat almal Jesus net daar gelos het en gemaak het dat hulle wegkom' (Markus 14:50 NLV). Al die dissipels het Jesus in die steek gelaat toe hy hulle die nodigste gehad het.

Tog het Jesus nie een keer daarna verwys nadat Hy weer opgestaan het nie. In plaas daarvan, het Hy sy hande en sy sy aan hulle gewys. Hoekom? Om hulle te wys dat Hy hulle liefhet, selfs ten spyte van hulle foute. In plaas daarvan om hulle te onterf, het Hy vir hulle gesê, '...Net soos die Vader my gestuur het, stuur Ek julle ook' (vers 21 NLV). Vandag sê Hy dieselfde vir jou.