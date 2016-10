Probeer om die 'tannie Ans' in ander se lewens te wees

"Sy beskou ons nie as atlete nie; sy beskou ons as haar kinders...," het Wayde van Niekerk gesê.

Dit was 'n groot oomblik vir Suid-Afrika toe Wayde die 400m goue medalje op die Olimpiese Spele gewen het.

Maar nog groter was die verbasing toe die media openbaar maak dat die persoon agter Wayde se sukses 'n 74-jarige, tingerige "oumatjie" is, naamlik "tannie" Ans Botha!

Die een wat eintlik die blink Audi R8-motor moes kry met Wayde se terugkoms in SA was eintlik sy (of ten minste die helfte daarvan!) Sy was van 1990 die hoofbaan- en veldafrigter aan Kovsies. Laat in 2012 het Wayde haar genader om hom af te rig.

Ans self was effens lugtig vir die uitdaging. Maar ook opgewonde oor die vooruitsig om 'n atleet van wêreldgehalte af te rig. Wayde het gereeld met beserings gesukkel en sy gunstelingitem, die 200m, het as gevolg daarvan in die stof gebyt.

Die 400m was die beste manier waar hy sy naelloopspoed met minder pyn kon kombineer. "Wanneer ek hom vertel wat hy moet doen, kla hy nooit..." vertel Ans.

Sy sê ook daar is talle kere wanneer Wayde werklik swaarkry, maar dan is sy antwoord: "Ek weet wat ons drome en doelwitte is en ek sal doen wat jy my sê om te doen..."

Wayde kon maklik geredeneer het, "... wat kan hierdie tingerige ou vroutjie my tog leer?" Maar gelukkig was hy nederig genoeg om haar hulp in te in te roep. Dit het sy lewe vir altyd verander...

Mordegai was die 'tannie Ans' in Ester se lewe. Hy was haar mentor en raadgewer. Haar oom het haar mooi voorberei vir die 'kampioenprys' van destyds naamlik om die koningin van die magtigste ryk op aarde te word.

Gelukkig was sy ook nederig genoeg om die advies van haar 'ou oom' te aanvaar. Dit het ook haar lewe en die van duisende ander van haar landgenote onherroepelik verander...

Kom ons gee vir Wayde al die eer wat hy verdien. Dit is 'n baie groot prestasie wat hy behaal het. Maar kom ons vergeet ook nooit vir 'tannie Ans' wat dit moontlik gemaak het.

Méér nog - kom ons probeer om die 'tannie Ans' in ander se lewens te wees deur wyse raad, liefde en belangstelling te gee op die regte tyd.

In elkeen van ons se lewens is daar hoë impak mense wat 'n groot verskil kan maak as ons nederig genoeg is om hulle raad te aanvaar. Salomo verklaar - "Waar daar nie beraadslaging is nie, slaag planne nie..." (Spreuke 15:22)