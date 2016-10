En die wenner is…

Hoe gemaak as jy die Nobelprys wen? Jy swyg. Veral as jy Bob Dylan is. Sedert dit verlede week bekend gemaak is dat die ikoniese sanger, liedjieskrywer en kunstenaar wat as een van die mees invloedryke musikante ooit beskou word, die Nobelprys vir letterkunde ingepalm het, het hy die nuus sonder 'n woord begroet.

Die Sweedse Akademie het na wat berig word egter vir eers tou opgegooi om die sanger se teenwoordigheid by die toekenningsgeleentheid op 10 Desember in Stockholm te probeer bevestig.

In kontras met Dylan se swye, hetsy uit stomme verbasing, stille waardigheid of uit tipiese anti establishment-protes, gons die wêreld van die kunste oor sy toekenning. Op 75, is Dylan die heel eerste liedjieskrywer wat dié gesogte toekenning ontvang.

Veral skrywers voel dat sy lirieke darem nie dieselfde meriete het as sommige van sy mededingers nie.

Hoe dit ookal sy, daar is 'n paar goed wat Dylan merkwaardig maak. Behalwe dat hy geassosieer word met van die wêreld se mees ikoniese liedjies, het hy die stormagtige sestigs oorleef en daarin geslaag om die vloek van die sogenaamde Club 27, wat verskeie van sy ewe talentvolle tydgenote, Janis Joplin, Jimi Hendrix en Jim Morrison geëis het, vrygespring.

Club 27 verwys na minstens 20 kunstenaars, musikante en akteurs wat almal voortydig op 27-jarige ouderdom aan vergrepe of in fratsongelukke dood is.

Dylan, gebore Robert Allen Zimmerman in 'n Joodse huis, het ten spyte van teenkanting en kritiek, openlik bekend gemaak toe hy die Christelike geloof aangeneem het. Boonop, toer hy feitlik ononderbroke sedert 1988.

Sy Never Ending-toer het op June 7, 1988. Sedertdien het hy ongeveer 100 konserte jaarliks gehou gedurende die 1990's en 2000's. Teen Mei 2013, het hy en sy orkes by meer as 2 500 konserte opgetree.

Dylan se stilswye ten spyt, het nie Hibbing High School waar hy skoolgegaan het van stryk gebring om te spog nie.

"Congrats to Bob Zimmerman, Class of 1959 who received a Nobel Prize in literature," het 'n elektroniese kennisgewingbord buite die skool gelees. Dis hier waar 'n jong Dylan sy tande geslyp het. Die skoolhoof het destyds 'n optrede van Dylan se orkes kortgeknip omdat dit "too noisy" was. Hoe dit ookal sy, wie laaste lag, lag inderdaad die lekkerste (al is dit stilswyend).

Wat probeer Dylan deur sy stilswye sê? Kan dit wees dat hy tevrede is met sy lewensreis tot dusver, met of sonder die Nobelprys?

'n Vriend uit sy kindertyd meen dat Dylan floreer het in 'n stabiele huis. Die man beweer Dylan was bevoorreg om 'n besonders liefdevolle moeder te hê. Op sy tiende verjaardag het Dylan 'n hartstogtelike gedig aan sy ma geskryf waarin hy die hoop uitspreek dat sy nooit sal oudword nie en het hy beken dat sonder haar liefde hy "dead and buried" sou wees.

Is "Mamma" nie die soetse, mooiste naam op aarde nie? Maar soms tref die verantwoordelikheid daarvan 'n mens soos'n onverwagse vuishou.

Die gewig van daardie titel word verswaar deur die woorde van Napoleon Bonaparte: "Die kind se bestemming is altyd die ma se werk."

Knap gedaan, mev Zimmerman! En Bob... Silence is golden, of hoe?