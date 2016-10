Fooie staan wyl die gemeenskap val

Duisende studente wat studiegeld betaal het, klasse bygewoon het en niks afgebreek of aan die brand gesteek het nie gaan waarskynlik nie aan die einde van die jaar kan eksamen skryf nie. Die toekoms van die huidige akademiese jaar by verskeie universiteite is op die oomblik maar bra somber.

As daar iewers in die land iemand is wat nog nie weet dat ons universiteite in ‘n reusekrisis gedompel is nie is dit seker ‘n outjie iewers in ‘n bos met geen toegang tot ‘n selfoon of ‘n radio nie.

Betogende studente, stukkende geboue, brandende bande en selfs poefstrooiers is nou reeds alledaags en elkeen wat dit sien en hoor het ‘n eie reaksie en dit gons op sosiale media. Elke Facebook-gebruiker is skielik ‘n kenner op die terrein van openbare geweld en openbare polisiëring en skroom nie om hulle kennis en oplossings met almal te deel nie.

Ten spyte van my voorneme om nie op sulke Facebook-plasings te reageer nie kon ek myself ‘n week gelede nie keer nie. Iemand het as oplossing vir die studentegeweld voorgestel dat al die “voorbokke” met skerppuntammunisie bokveld toe gestuur moet word. Ek was verbyster deur die steun wat die voorstel geniet het. Die ‘soldaat’ in verskeie mans van my portuurgroep het oënskynlik skielik agter hul rekenaars op aandag gespring, gesalueer en mekaar in gemeenskaplike kameraderie aangespoor met wekroepe soos, “Kom ons neem die wapen op en vat die land terug.”

Wat ‘n vreemde en abstrakte idee? Wie, het ek gewonder, is die ‘ons’ en wie of wat is die gemeenskaplike vyand wat oorwin moet word en van wie die land dan nou teruggevat moet word? Niemand kon my sê nie en ek het my skielik in ‘n Facebook-wêreld bevind wat voor 1994 afspeel; ‘n Wêreld van ‘ons’ en ‘hulle’ en ek moet erken ek was verstom toe ek besef sommige mense se insig en uitsprake het in 22 jaar bitter min verander.

Ek wil waag om te sê dat dit wat tans by universiteite gebeur baie dieper lê as bloot ‘n kwessie oor gratis universiteitsopleiding. Net so glo ek is daar ‘n baie dieperliggende rede vir mense se kommentaar wat gewelddadige optrede as ‘n oplossing voorstel. Ons kan nie die feit dat ons land uit ‘n multi-kulturele samelewing met ‘n geskiedenis van onderdrukking en minagting bestaan nie.

Die pad wat ons sedert 1652 geloop het, die beloftes wat gemaak is voor 1994, die verwagtinge en gepaardgaande ontnugtering van mense en die vrese wat andere beetgepak het is onlosmaaklik deel van ons. Dit gaan dekades en dekades neem om dit aan te spreek en om op die ingewing van wyn of waan na wapens te gryp en sogenaamde voorbokke af te maai gaan die probleem tienvuldig vererger.

DEUR: HANNES VISSER