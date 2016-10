Môre Juffou! Môre klas...

"Los 'n boodskap, sê jou sê, stort jou hart uit," lui een van die laaste stempos-boodskappe op my vriend Randall Wicomb se selfoonantwoorddiens.

In Desember 2015 het hy sy stryd teen kanker verloor. Die teenwoordigheid van sy volksmusiek in my vormingsjare, het amper so 'n groot invloed op my liefde vir my moedertaal gehad soos Askar, my Afrikaanse onnie.

en weg is die mens.

"Jy verwag seker nie juis 'n punt hiervoor nie ." Kritiseer sy my stelwerk êrens in my matriekjaar.

Askar se amper-swart oë blits abnormaal venynig in my rigting.

Kyk, dit was nou een onnie met wie jy nie skoor gesoek het nie. Die handvol skoolhoofde in haar 40 jaarlange onderwysloopbaan moes gereeld die knie voor Elaine van Aswegen se vurige temperament buig.

Sy was moeilik. Besonder moeilik.

Dit was die een kant van haar dinamiese persoonlikheid. Die anderkant, was dié van 'n buurtannie wat van jongs af besonder baie in my belang gestel het. My skoolmaats het letterlik koue rillings gekry as hulle hoor dat ons en die Van Aswegens huisvriende is.

Sedert ons eerste ontmoeting, het Askar gou genoeg op haar radar bemerk dat my samestelling smag na intellektuele stimulasie wat 'n klein Vrystaatse dorpie nie kan bied nie. Sy het met beslistheid daarvan werk gemaak om die situasie te beredder. Gereeld, afstand en onkoste ten spyt, is 'n handjievol van ons geheen-en-weer na skryfskole en -werkswinkels toe.

Vir my was dit soos om aan die voete van Gamaliël te sit tydens sessies met digters Hans du Plessis, TT Cloete en Rika Cilliers. Cilliers was later my Afrikaanse dosent op universiteit en het my as 'n skugter eerstejaarstudent genooi na haar gesogte Skrywerskring.

Onder Askar se aanvoering was daar teaterbesoeke ook en meestersklasse met prosa- en liedjieskrywers soos Elsabé Steenberg en Coenie de Villiers.

Alles in die geliefde geselskap van Afrikaans, Afrikaans, Afrikaans…

Askar het my rebelse soeke na identiteit en kreatiewe uitdrukking goed bestuur, want sy het die noodsaaklike afstand tussen ervare leermeester en leergierige student, so goed verstaan.

Op haar kritiese manier het sy my met kundigheid en geduld in die regte vorm gebeitel.

"Dis kolonkanker." My ma se stem is so donker soos die tyding.

Getrou aan haar vurige menswees, het Askar moedig terugbaklei. Maar op 'n reënerige Donderdag nie te lank na die eerste oproep nie, bel my ma weer met oorgenoeg woorde.

"Sy's weg."

Wég is die vuur. Wég die amper-swart oë en die vonkrooi snyerspakkies.

Wég is die mens oor wie ek hier op skrif my hart uitstort.

Sedert 5 Oktober 1994, word Internasionale Onderwysersdag danksy UNESCO gevier om die "Askarre" van die opvoedkundige wêreld te huldig.

Morkel van Tonder, omroeper en oudhoof van die destydse Afrikaanse Radiodiens, skryf in Kantaantekeninge - "al wat ek eendag saam met my kan vat, is dit wat ek hier op aarde weggegee het."

Dankie Juffrou Elaine - vir my, het jy baie gegee.

DEUR CORNELLE CARSTENS

