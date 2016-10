Wat sal gebeur, sal gebeur

‘n RSG hoorbeeld deur Darren Taylor oor minibus taxis in S.A. - geredigeer deur ds Gielie Joubert

‘n Ervare paramedikus, Ian Watson ry haastig na die toneel van ‘n padongeluk naby Johannesburg. ‘n Minibus taxi het kop-aan-kop met ‘n sedan gebots nadat die taxi aan die verkeerde kant van die pad gery het.

Hy vertel; ‘A majority of the accidents that we do are taxi drivers that caused the accident. They are always overloaded…So you end up with so many injuries on the accident scene.’

Watson se kollega, Victor Vorendijk, voeg by; ‘Basically the typical minibus taxi tends to be unroadworthy. I have seen many cases where taxis drive around on what looks like racing slicks. The drivers themselves very often are in possession of fraudulent obtained permits or licences at least.’

Julian Jamojaho sê sy sal nooit ‘n sekere kruising in Johannesburg vergeet nie… Drie maande gelede was sy op pad werk toe. Die voetgangerlig het groen geword en sy het die pad probeer oorsteek. ‘n Taxi het oor die rooi lig gery en haar getref. Sy het in die lug opgetrek en die sypaadjie getref.

Haar kop en gesig is vol letsels. Sy loop moeilik. Sy kan nie buk om die toilet te gebruik nie. Maar soos miljoene ander Suid-Afrikaners moet Jamojaho steeds taxis gebruik omdat dit die enigste vorm van vervoer is wat hulle kan bekostig.

As ‘n paramedikus en prokureur kom Vorendijk dikwels in kontak met taxibestuurders wat in botsings betrokke is. Hy sê hulle is bykans altyd arrogant en glo dit is hulle reg om te bestuur asof die paaie aan hulle behoort.

Vorendijk verduidelik; ‘Direct into uncoming traffic for four to five blocks you see them utilising turning lanes to continue straight. They would stop wherever they want which is extremely dangerous; blocking emergency vehicles… It irritates everyone but no one does a single thing about that.’

‘Home sweet home’ lees die plakker op die agterruit van ‘n minibus taxi terwyl dit deur nog ‘n rooi verkeerslig in Johannesburg se middestad ry.

Tumi Modiba is agter die stuurwiel. Hy is ‘n vrolike man met ‘n mond vol spierwit tande. Op sy blou T-hemp is die woorde “…kill them with success” geskryf in helder rooi letters.

Modiba ry op sypaadjies; in bane waar busse hoort en dikwels aan die verkeerde kant van die pad. Daar is 22 mense in sy taxi. Die wettige maksimum is 16. Niemand in die taxi dra ‘n veiligheidsgordel nie. Volgens Modima het taxi operateurs geen ander keuse as om verkeerswette te oortree…

Hy stel dit so; ‘Time is money. We always work under pressure my broer. There is the target from the owner. We need money as well. I have to come home with something. I cannot come home with nothing. It’s really frustrating, I’m telling you...’

Taxi bestuurders kry nie vaste salarisse nie. Hulle werk op ‘n kommissiebasis. Hoe meer passasiers hulle vervoer en hoe meer ritte hulle ry hoe meer geld betaal die taxi eienaars aan hulle. Modima moet minstens R7000 elke week maak om die eienaar van die taxi gelukkig te hou.

Hy sê die lewe van ‘n taxi bestuurder is vol stress terwyl hulle ‘n stryd teen mekaar voer om hulle kwotas te maak. Dis ‘n scenario, sê Modima, wat taxi operateurs dwing om basies al die verkeerswette te verbreek.

Howard Dembofsky (van die Justice Project SA) sê die minibus taxi sektor bly steeds ongereguleer en wetteloos omdat die regering bang is daarvoor.

‘…Because if those guys decide to go on a rampage we’re in trouble. Not only does it stop the transportation of 15 000 000 people per day; it also stops all other traffic. They have proofed this on multiple occasions…’

By ‘n taxi staanplek in Soweto eet ‘n swaarlywige man ‘n olierige stuk Kentucky hoender. Hy is in nuwe blink swart skoene en ‘n pienk golfhemp geklee. Die man is die eienaar van ses taxis. Hy sê hy gee slegs werk aan ‘taai’ bestuurders. Hy hits hulle aan om so vinnig en aggressief as moontlik te ry, in die kompetisie vir meer passasiers en dus meer geld…

Hy voeg by dat hy ‘trots is’ dat die meeste van sy bestuurders voormalige tronkvoëls is; They committed crimes a long time ago so they still have that mentality of being rough. They do carry guns….

Modima speel ‘n gunsteling liedjie in sy taxi terwyl hy bestuur. Sy kop gaan op en af, in pas met die ritme. Hy ry deur nog ‘n rooi lig en swaai op aan die verkeerde kant van die pad.

Ander motoriste trap rem om te verhoed dat hulle met die taxi bots. Modima sê al wat hy kan doen is om te hoop dat sy gevaarlike manier van bestuur hom en ander mense nie sal doodmaak nie…

Hy voeg by; ‘Each and every day when I wake up I pray to God that I must not commit any accident.’ Hy gee n kekkel-lagie en sê dat tot dusver God na hom geluister het…

Die tipiese Suid-Afrikaanse taxi bestuurder leef en gaan dood met die fatalistiese mantra van ‘…wat moet gebeur, sal gebeur…’ Dis maklik om hulle te veroordeel maar hoeveel van ons lewe ook met dieselfde filosofie sonder dat ons dit besef?

Die taxi baas glimlag en lig sy hemp effens op om ‘n pistool wat in sy broek versteek is te ontbloot.Polisiebeamptes drom saam op die toneel van nog ‘n botsing waarby ‘n taxi betrokke is. ‘n Ooggetuie, Donovan Hermans sê die taxi het teen ‘n ho? spoed deur ‘n rooi verkeerslig gery; met ‘n bus gebots en ‘n muur omgery.Byvoorbeeld as ons nie in God wil glo en Hom dien nie. Dan is ons nie voorbereid vir die Ewigheid nie en sê ons eintlik ‘…wat moet gebeur, sal gebeur…’ Is dit nie ook onverskillig nie?