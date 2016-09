Dis tyd om te 'reverse'

My skoonpa het op 'n keer gesê 'n skaap kan nie 'reverse' nie. Ek wou nog altyd vir 'n skaapboer vra of dit waar is of nie. Van skape weet ek min, maar van sommige mense is dit beslis waar.

Om te 'reverse' is meer ingewikkeld as wat dit klink. Dit beteken jy moet op 'n punt kom waar jy besef jy is besig om verkeerd te loop, dan moet jy stop, herbesin en 'reverse' tot op 'n plek waar jy bestekopname kan doen voordat jy op 'n ander pad vorentoe gaan.

As ons kyk na wat op die oomblik in ons land aangaan is daar soveel voorbeelde van individue, groepe en organisasies wat eenvoudig weier om oor te skakel na trurat dat mens nie eintlik weet wie om te noem en wie om uit te laat nie.

Ons sit met 'n president wat veronderstel is om die land se herder te wees, maar voortploeter met absolute minagting van enige stelsels, wette, riglyne en gesonde oordeel. En agter hom is troppe skape wat te bang is om hom oor die afgrond te stamp, want hulle het elkeen te veel om te verloor. Omdat die president weier om te 'reverse' of sommer net langs die pad af te trek en stil-stil uit die politiek te verdwyn maak dit die deur oop vir soveel ander vergrype en redelose optredes deur die troppe.

Ons sit met hoeveel staatsinstellings waar mense ondanks hofbevindinge en ondanks openbare teenkanting, vasklou aan poste waar hulle elke liewe redelike reël en riglyn verontagsaam. Kyk maar hoe wys die SAUK-baas sy agterent vir almal; en wie sal nie as jy 'n bonus van elf miljoen vir een jaar se aanjaag ontvang nie?

Dan wonder ons waarom studente oënskynlik nie kan verstaan dat daar in die eerste plek nie geld is om gratis studies haalbaar te maak nie en dat mens in die tweede plek nie die plek waar hulle gratis wil studeer moet afbrand nie. Hulle verstaan dit baie goed, maar die kultuur wat deur leiers en topamptenare geskep word, word omarm en gevolg, want elkeen moet mos 'n beurt kry om te ontvang of sommer net te vat.

En as ons dink dit is net politici, studente en onbeholpe hoofbestuurders wat weier om demokratiese- en regsprosesse te eerbiedig is ons verkeerd. Verlede week het 'n groot gees in kerkgeledere uit sy pos bedank omdat daar botweg deur die kerk geweier word om uitvoering te gee aan 'n sinodebesluit en hy homself nie verder met die weiering kon vereenselwig nie.

Ek doen gereeld aanbiedinge en praatjies by instansies en skole en een van die vrae wat telkens gevra word is waarom die jeug hulle nie meer aan reëls en voorskrifte steur nie. Daar is waarskynlik 'n magdom akademiese en nagevorste redes, maar vir my is die een wat uitstaan die feit dat die jeug "monkey see, monkey do" speel. As grootmense rondom hulle op 'n daaglikse basis norme en reëls minag is dit mos logies dat kinders dit ook sal doen.

Dalk moet ons as volwassenes almal 'n entjie 'reverse' en herbesin oor die boodskap van reg en geregtigheid wat ons aan ons kinders oordra.

DEUR HANNES VISSER