Blywende krag oorkom misverstande en verwerping. Soms sal die mense waarop jy staatmaak om jou te ondersteun, eintlik probeer om jou te ondergrawe. Wanneer God jou 'n visie gee wat te groot is vir hulle om te hanteer, sal hulle sê,

'Jy raak te groot vir jou skoene' en dan probeer om jou af te trek na hulle vlak toe. Josef se broers het hom as slaaf verkoop, en toe huis toe gegaan en vir hulle pa gesê dat hy deur 'n wilde dier doodgemaak is. Kan jy jou indink hoe Josef gevoel het as iemand hom oor sy familie uitgevra het? Generaal Dwight D. Eisenhower het gesê, 'Daar is geen oorwinning wat 'n winskopie is nie.'

Dit is hartseer dat verraad net so dikwels in die kerk as in sekulêre gemeenskappe plaasvind. Toe Charles Spurgeon in sy vroeë twintigs was, was die groepe wat na sy preke kom luister het, so groot dat die kerkgebou hulle nie kon akkommodeer nie. Hy het toe met dertig van sy kerkleiers ontmoet en voorgestel dat hulle 'n ouditorium met 5,500 sitplekke bou.

Hy het glo vir hulle gesê dat enigeen wat die moontlikheid om dit te doen betwyfel, die vergadering moet verlaat. Drie-en-twintig kerkleiers het opgestaan en uitgestap! Spurgeon het egter getrou aan die visie wat God vir hom gegee het, gebly. Hy het dit deurgesien, en vir meer as vyf-en-dertig jaar het skares die Metropolitan Tabernacle oggend en aand vol gepak, wat dit een van die invloedrykste kerke in die geskiedenis gemaak het. Het jy enige riviere wat te diep is om te oorkom?

Enige berge waaroor jy nie kan klim nie? God spesialiseer in dinge wat onmoontlik lyk; Hy kan doen wat niemand anders kan nie.

