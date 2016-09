Is stilbly nie beter nie?

Op 'n stadium het daar by die KKNK op elke hoek 'n groepie kinders gesit en Jaloersbokkie in verskillende grade van vals gesing met lee bierbokse voor hulle vir geld.

Een jaar gaan sit 'n groepie op 'n besige hoek met 'n kennisgewing: "Ons bly stil".

Hulle het omtrent die kleingeld laat inrol. Almal het gedink dis 'n puik idee en binne vyf dae was daar op elke hoek 'n groepie met 'n "ons bly stil" bordjie en toe maak niemand meer geld nie.

Ek dink aan die storietjie toe ek een aand teen my beterwete nuus kyk en sien hoe studente afbreek en plunder omdat daar van hulle verwag word om te betaal vir studies. Iewers het hulle gehoor dat daar groepies studente is wat gratis studeer.

Daar was wel studente wat gratis studeer het, dis die studente wat, as hulle bordjies sou vertoon het, sou verklaar: "Ons bly stil want ons moet hard werk want ons het beurse." Iewers het daardie deel van die boodskap "lost in translation" geraak, want skielik is daar die persepsie dat universiteite 'n basiese mensereg is waartoe almal gratis toegang het.

En raai wat? Nou is almal se bierbokse besig om leeg te raak, want die kleingeld het opgedroog. Welgedaan, doen so voort, breek af en slaan stukkend - dalk prop iemand iewers 'n graad in jou hand - en dan kan jy van voor af begin afbreek want dan gaan daar skielik van jou verwag word om te werk vir geld - of nee - ek het vergeet - die graad gaan mos sommer vanself geld in jou sak laat klingel.

En as ek moerig klink, het ek 'n verduideliking: "EK IS!"