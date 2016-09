Red 7 lewens

Orgaanskenking is ‘n sensitiewe, maar ‘n belangrike saak wat lewens kan red. Jou hart, lewer en pankreas kan drie lewens red en jou niere en longe nog vier. Met kornea, vel, been en hartkleppe kan jy 'n verdere 50 lewens red... mits jy al geregistreer het as orgaanskenker.

In 2012 voer ek 'n onderhoud met Carina van Nierop (19) en haar familie. Sy het sedert 2011 gewag op 'n hart-dubbel-longoorplanting, maar het op 6 Januarie 2013 haar stryd verloor teen die seldsame siekte, Mediastinale Fibrose en Pulmonale Hipertensie. Toe Carina se storie my pad gekruis het, het ek besluit om as orgaanskenker te registreer. Sedertdien het Albertus Scholtz (reeds 20 jaar 'n hartoorplanting ontvanger), Frans de Beer, asook Tommie en Valerie Prins se stories ook uit my pen gevloei.

Albertus woon op Stilbaai en is 'n hartoorplanting-pasiënt. In 2013 was sy hart 20 jaar oud en sy gesondheid goed. Op 22 Junie 1993 het hy 'n tweede lewe ontvang na 'n volledige hartoorplanting wat in 'n sewe uur operasie in die Grootte Schuur hospitaal in Kaapstad oorgeplant is.

Tommie en Valerie se storie lees soos 'n liefdesverhaal uit sprokiesboeke. Die egpaar is 'n uitsondering en is hul liefde en deursettingsvermoë tot die uiterste beproef toe hy met kategorie 5 nierversaking gediagnoseer is en 'n nieroorplanting benodig het. Sy het nie gehuiwer nie. Wonder bo wonder was sy 'n geskikte skenker en het sy 'n nier aan hom geskenk tydens 'n operasie in Kaapstad. Vandag gaan dit goed met altwee en is beide gesond.

Alle orgaanskenkings word hanteer deur die Stigting vir Orgaanskenking en hul koördineerders wat met orgaanontvangers- en skenkers werk. Jy kan nie jou organe aan ‘n spesifieke persoon skenk nie (behalwe lewendige skenkings soos niere) of orgaanwerwing vir jouself doen nie. Orgaan oorplanting is vandag ‘n baie suksesvolle prosedure en word as roetine gesien. Altesaam 21 verskillende organe en weefsel word daagliks suksesvol oorgeplant. Orgaanontvangers kan verwag om jare by hul leeftyd te voeg nadat dit ontvang is. Alhoewel daar met rasse skrede vordering gemaak is met orgaanoorplanting, is organe steeds skaars en mense skepties om skenkers te word.

Frans (48) is op 16 Junie 2014 oorlede aan nierversaking. Alhoewel hy wel 'n orgaan vanaf sy suster kon kry vir 'n nieroorplanting, het sy hart te veel skade opgedoen vir so 'n operasie. Hierna is beide sy bene geamputeer weens swak bloedsomloop en kon hy ook nie kunsbene ontvang nie. Regdeur al die beproewing was hy altyd positief.Indien jy meer wil uitvind oor hoe om 'n weefselskenker te word, kan jy die Nasionale Weefselbank tolvry by 0800 872663 of die Orgaanskenkingstigting tolvry by 0800 22 6611 skakel. Nasionale orgaanskenkingstigting se webwerf by www.odf.org.za