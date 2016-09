Inenting-debat ongegrond

Met griep wat sy kloue die afgelope week in my lyf kom inslaan het, dink ek weer aan die debat oor inenting. Vandag is die tendens onder moderne ouers om dit te vermy, omdat sommige beweer dat dit net so sleg vir jou is as siekte self. Om dit te ignoreer kan egter dodelik wees.

Anti-entstof aktiviste besef nie waarmee hul te koop loop en hoe gevaarlik hul denkwyse werklik is nie. Dodelike siektes soos polio, breinvliesontsteking, kinkhoes, witseerkeel, Hepatitis A en B, TB, pampoentjies, servikale kanker en masels word voorkom met inenting, hoe kan dit dus 'n negatiewe uitwerking hê? Sekerlik kan bakterieë wat volgens die doemprofete die immuniteit van babas en kinders beïnvloed vinniger behandel word as 'n dodelike siekte? Ons leef tog in 'n moderne samelewing waar die medici so gevorderd is dat vandag se ouers eerder dankbaar kan wees dat hul kinders 'n beter kans op gesondheid het as toe ons kinders was.

Mens kan nie help om te wonder of die nuwe denkwyse oor inenting werklik goed deurdink is voor die argument geformuleer is nie. Ja, jou kind kan vir hom- of haarself besluit en is dit werklik regverdig om namens 'n kind so 'n besluit te neem? Hoe sal so 'n ouer met sy of haar gewete saamleef indien 'n kind sou sterf aan 'n dodelike siekte omdat inenting vermy was? Hoe regverdig is so 'n besluit dan, of is dit bloot selfsugtig omdat ondeurdenkte beweegredes houvasplek gekry het in 'n ouer se besluitneming?

Die nuwe inentingstowwe het baie minder newe-effekte as inentings van ouds - wat aan meeste van ons toegedien is en twyfel ek sterk of enige van die mense vandag kwaad is vir hul ouers omdat hul ingeënt is. Inteendeel, dis dalk hoekom baie van ons vandag nog lewe!

Vier redes staan uit waarom inenting wel moet gebeur: Dit is veilig en effektief, dit kan jou kind se lewe red, dit spaar tyd en geld en dit beskerm nie net hierdie generasie nie, maar ook generasies wat volg.

Die ope vraag wat prontuit gestel kan word is: Indien 'n kind sou sterf aan 'n dodelike siekte omdat hy/sy nie ingeënt is nie - is dit moord of mansslag?