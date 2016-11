Knysna hengelklub in jongste somerliga top 5

Bruce Noble van Knysna hengelklub met n mooi kabeljou. Fotos: Verskaf

SUID-KAAP NUUS - Op 26 November het die vierde somerliga van die Eden hengelassosiasie in Plettenbergbaai plaasgevind. Die area wat gevis is was vanaf Singing Kettle tot die einde van die sand by Robberg.

Die 129 hengelaars was deelgeneem het, het 06:00 bymekaar gekom by die Plettenberg Mall en die kompetisie het 07:00 begin en 15:00 geëindig. Die weer was uitmuntend en met die ligte suid-oos in ons blaaie het n mooi sonskyndag voorgelê vir al die hengelaars, maar die visse was op vakansie en nie bereid om te byt nie.

Triton hengelklub van Mosselbaai het daarin gepoog om die beste te vaar op die betrokke dag. Die top hengelaar van die dag was Andrè Els van Triton met 113.39 punte. Die top junior van die dag was Tersius Baard (o/21) van George hengelklub met 3.35 punte. Top meester was Peet Mey van Mosselbaai hengelklub met 14.40 punte.

Die dames en die o/16 junior hengelaars het gesukkel om vis te land en moes sonder punte huis toe gaan.

Die grootste eetbare vis is gevang deur Mey, 'n mosselkraker van 7.20kg, en die swaarste oneetbare vis was 'n swartpylstert van 98.48kg wat ingeweeg is deur Andrè Els van Triton.

Die totale massa vis gevang is gedurende die kompetisie was 259.73kg. Daar is 31 oneetbare visse gevang en drie eetbare vis. Om bewaring te verseker of te bevorder word soveel as moontlik visse lewendig terug geplaas en van die 34 visse wat gevang is, is 33 lewendig terug geplaas. Die liga is ook bygewoon deur Dr Enrico Gennari van Oceans Research en sy span wat navorsing doen op sekere visspesies wat langs ons kuslyn voorkom.

Die posisies van die klubs na afloop van die vierde kompitisie was as volg:

A-liga (klubnaam, totaal, kg gewig)

Triton, 1, 369.86; George, 1, 312.72; Stilbaai, 1, 311.73; Knysna, 1, 288.08; Atlantic, 1, 236.25; Outeniqua, 1, 199.65; Mosselbaai, 1, 107.80.

Outeniqua, 1, 173.36; George, 1, 126.46; Triton, 1, 88.61; Stilbaai, 1, 71.01; Atlantic, 1, 50.42; Knysna, 1, 35.01; Weermag, 1, 21.06

George, 1, 70.15; Stilbaai, 1, 59.90; Atlantic, 1, 36.55; Outeniqua, 1, 16.90; Triton, 1, 2.01.

Andrè Els, 8295, Triton, 113.39; Renier Nortje, Knysba, 18.31; Dirkie Saayman, 4202, Stilbaai, 15.19; Dawid Swarts, 4133; Triton, 14.89; Peet Mey, 4175*, G/M Mosselbaai, 14.40.

Tersius Baard/21, 8214, OH George, 3.35

Peet Mey, 4175*, G/M Mosselbaai, 7.20.

Die volgende kompetisie vind plaas op 14 Januarie, 2017.

