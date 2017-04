Vergeet die verlede; fokus op nuwe seisoen

Outeniquapark is die tuisveld van die SWD Arende.

SUID-KAAP NUUS - Vergeet die verlede en fokus op die nuwe seisoen wat voorlê. Dit, in 'n neutedop, is die boodskap wat die SWD Arende se instaan-afrigter, Rynard van As, by sy beleërde troepe wil laat insink voordat hul veldtog in die reeks om die SuperSport-uitdaagbeker Vrydagaand op Outeniquapark teen die OP Kings afskop.

Dis 'n mondvol gegewe die haglike situasie waarin die span agtergelos is nadat die hoofafrigter, Abe Davids, die trekpas gekry het. Dié het gevolg ná 'n speler-opstand oor sy erg gebrekkige vermoëns as afrigter.

Die Suid-Kapenaars kon slegs ses uit 19 wedstryde wen. Vyf van dié seges was in die kwalifiserende reeks vir 'n plek in die Currriebeker se Premierliga. Die Arende kon daarna net een wedstryd in die Curriebeker se Eersteliga wen.

Destyds het die SWD-rugbyunie in 'n verklaring gesê Davids het weens "persoonlike redes" bedank.

Dis bykans ondenkbaar hoe die unie toegelaat het dat dié situasie só handuit ruk, maar dis nou gedane sake.

Die diplomatiese Van As wou hom glad nie hieroor uitlaat nie en het volstaan met die woorde "ons moet nou kop optel en vorentoe kyk." Hy het ook gesê: "Ons kan ons nie blind staar teen wat gebeur het nie, want dan gaan ons fokus verloor."

Dis meer as 'n steil opdraande wat vir die Arende voorlê, iets wat Van As deeglik besef. Die span het al drie sy opwarmwedstryde verloor waarna Davids vort is. En daarna, vir bykans twee maande, was die Arende nog in geen wedstryd betrokke nie.

"Dis nie die ideale voorbereiding teen 'n teenstander wat die Westelike Provinsie verlede naweek harde bene laat kou het nie," erken die breier.

Maar sy grootste uitdaging, sê Van As, is om die Arende weer in 'n hegte eenheid saam te snoer. "Ons moet weer 'n kultuur by die Arende kweek dat ons wil presteer én wen. Ons teenstanders dink straks ons is kwesbaar en hulle sal dit, ná alles wat die afgelope paar maande hier gebeur het, wil uitbuit.

"Elke speler sal weer in homself moet glo en ons sal ook vinnig moet leer om elke uitdaging met oorgawe saam aan te pak. Ons sal weer 'n hegte band tussen ons moet vestig en leer om vir mekaar te speel. Ons karakter en eenheid moet ons deur die moeilike tye kan dra."

Van As sê Vrydagaand se afskop teen die OP Kings gaan bepalend wees vir die pad vorentoe. "Dit gaan nie nou oor wen of verloor nie, maar hoe ons dié drukkoker-situasie gaan hanteer. Ons kan nie dié kragmeting halfhartig benader nie en ons sal van die afskop af skerp en gefokus moet wees.

"Dit gaan 'n hegte eenheid verg."

