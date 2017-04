Jong leerders ontmoet rugbyheld

Twee Laerskool Sedgefield Primary-leerders, Hanre Du Plessis en Michael-Jay Roets, ontmoet Juandre Digue, huidige loskop voorry van die SWD Arende en ook oud-leerder van die skool. Foto: Verskaf

SEDGEFIELD NUUS - Tydens die eerste skooldag van 2017 was daar onderhoude gevoer met die Graad 1-leerders van Laerskool Sedgefield Primary om by hulle te hoor wattter beroep hul oorweeg.

Juandre Digue, huidige loskop voorry van die SWD Arende en ook oud-leerder van Laerskool Sedgefield Primary, wou graag die twee manne ontmoet en met hulle gesels oor hul beroepskeuse.

Op Saterdag, 25 Maart het Juandre die twee manne bymekaar gekry in Sedgefield en aan hulle geskenkpakkies oorhandig. In die pakkies was Henties sappe en hempies wat geborg was deur Corporate and Branding house, asook energiepap. Juandre het aan hul gesê dat hul nooit moet ophou droom nie en dat hul elke dag hard moet leer by die skool en hul huiswerk doen.

Juandre was bevooreg om na die voltooing van sy skoolloopbaan by Hoër Landbouskool Oakdale, opgeneem te word in die Saru SWD Rugby Akademie op die Saasveld kampus van NMMU. Hier het hy 'n sertifikaat verwerf in rekenaartegnologie en is hy tans besig om onderwys te studeer deur Unisa.

Die twee mannetjies het vir Juandre genooi om Dinsdag- en Donderdagaande saam met hulle touch rugby te speel op die einste veld waar dit alles vir hom begin het.

Die twee manne is grootoog huistoe en die oggend was een wat hulle nie gou sal vergeet nie.

Twee leerders, Hanre Du Plessis en Michael-Jay Roets, het aangedui dat hulle graag rugbyspelers sal wil word.