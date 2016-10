SWD se jong rugbybulletjies beste in Suid-Afrika

Hannes van der Westhuizen, eienaar van Cafe Chinno's (staande), was só beïndruk met die pragprestasies van twee lede van die SWD se Iqhawe-rugbyspan, wat onlangs die Suid-Afrikaanse o.15-rugbytoernooi in Johannesburg gewen het, dat hy hulle vir 'n gratis ete genooi het. Jaylen James (links) is as die beste agterlynspeler van die toernooi aangewys en Francois Cummings as speler van die toernooi. Hy was ook die spankaptein. Regs sit die trotse afrigter, Shamark Pedro. Foto: Hugo Redelinghuys

SUID-KAAP NUUS - Die beste o.15-rugbyspan in Suid-Afrika ... en ook die SWD se suksesvolste rugbyspan vanjaar.

Die Iqhawe-span, wie se speeluitrusting deur Ford Mosselbaai geborg is, het al hul wedstryde gewen. Hulle het die Oostelike Provinsie in die eerste kragmeting met 33-8 afgeslag. Johnnic Jonkers (senter) is aangewys as speler van dié wedstryd.

Daarna het die SWD die sterk span van Boland met 19-5 getroef. Sy kaptein, Francois Cummings (flank) was toe die speler van die wedstryd. En in die eindstryd het hulle die WP, een van die groot gunstelinge vooraf, met 13-8 geklop. Hul losskakel, Jaylan James, is as die beste speler op die veld aangewys.

Maar dis nie waar dit geëindig het nie. Jaylen James is ná afloop van die toernooi as die beste agterlynspeler aangewys en Francois Cummings as speler van die toernooi.

Shamark Pedro, hoofafrigter van die Iqhawe-span, het aan die George Herald gesê hy is geweldig trots op wat sy spelers bereik het. "Ons was beslis nie vooraf een van die gunstelinge nie, maar die manne het hul harte uitgespeel en gewys dat die kleiner unies nie hoef terug te deins vir hul groter eweknieë nie.

Die gees in die span was uitstekend en die samespel op die veld voortreflik. Dit het ons deurgetrek."

Hy is ook nie min trots op die feit dat die Iqhawe-span die enigste span in die SWD is wat vanjaar 'n nasionale toernooi kon wen nie.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'

Dis die jong bulletjies van die Iqhawe-rugbyspan uit die Suid-Kaap wat in Johannesburg by 'n interprovinsiale toernooi die o.15-titel gebuit het deur die Westelike Provinsie in die eindstryd met 13-8 te klop. Dié toernooi, waaraan al 14 rugbyprovinsies deelgeneem het, is die breinkind van die SA Legendes en is vanjaar vir die vierde keer aangebied.