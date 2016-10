Glenwyne Vaaltyn skitter vir Evergreens

Die Evergreens-flank Buran Parks (links) en Clint Miller (linkervleuel) was twee van hul span se groot uitblinkers Saterdagmiddag in Windhoek.

GEORGE NUUS - RSK Evergreens het rede om breëbors rond te loop nadat hul Saterdagmiddag vir FNB Wanderers in Windhoek met 35-27 geklop het.

Evergreens het 4 pragdrieë gedruk en verdien om te wen. In hul laaste drie wedstryde in die gewilde Goue Beker-rugbykompetisie van SARU het hulle vol punte oorwinnings behaal, wat weereens bewys is dat klubrugby kerngesond is in die Suid-Kaap en dat hulle met die beste spanne in die land kan kompeteer.

Die finale puntestand in Groep B van die kompetisie is: Rustenburg Impala 20 punte en punteverskil (+95), Evergreens 15 punte en punteverskil (-6), Pirates 11 punte en punteverskil (-1), FNB Wanderers Windhoek 9 punte en punteverskil (-2), Northam Platinum Rhinos 3 punte en punteverskil (-86).

Die vonke kan Saterdagmiddag om 15:00 behoorlik spat wanneer Evergreens die klubkampioen van die Westelike Provinsie, Durbanville-Bellville, op sy tuisveld in 'n kwarteindronde wedstryd pak.

Die span wat die knoop gaan deurhak gaan in die halfeindronde van die kompetisie speel. Die wenspan sal op Saterdag 22 Oktober vir die wenner in die wedstryd tussen Pretoria-polisie en Direct Axis Valsbaai die stryd aansê.

Micro Geduld, skakelbeampte van RSK Evergreens, het Saterdagmiddag na die wedstryd aan die George Herald gesê: "Die wedstryd het teen 'n hoë tempo begin, want albei spanne het geveg vir 'n plek in die kwarteindstryd. My span verdien 'n pluimpie vir hul terugvegpoging in die tweede helfte nadat die manne van Windhoek rustyd nog met 12-11 voor was.

"Ons sterk vasskopstut, Glenwyne Vaaltyn, het die manne van Namibië laat kreun in die skrums.

Hy het sy beste wedstryd van die seisoen gespeel en is beloon as speler van die wedstryd. Lostrio, Gurschwin Muller, Freginald Africa en Buran Parks, het die losspel oorheers.

"Agterlangs was C-Than Moos (losskakel) en Deon Moos (binnesenter) rotsvas op die verdediging. Dwayne Smart (regtervleuel) en Leegan Moos (heelagter) was altyd gevaarlik met die bal in die hand. Moos het ook 15 punte met die skoen aangeteken."

RSK Evergreens 35(11): Drieë: Buran Parks (flank), Clint Miller (linkervleuel), Freginald Africa (flank, 2). Doelskoppe: Leegan Moos (heelagter, 3). Strafdoele: Moos (3).

Freginald Africa (flank) het twee keer gaan druk vir Evergreens in die Goue Beker-rugbykragmeting teen FNB Wanderers in Windhoek.

Durbanville-Bellville, wat onoorwonne was en bo-aan die punteleer in Groep A geëindig het met 19 punte en 'n punteverskil van (+88), gaan in Kaapstad 'n harde neut wees om te kraak. Bellville, wat tans die topklubrugbyspan in Suid-Afrika is, het verlede jaar in die CellC Gemeenskapsbeker-kompetisie finaal vir Rustenburg Impala geklopPuntemakers: