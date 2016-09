Jong Kwaggas pronk rondborstig

Die o.14-pronkspan van Kwaggas wat die afgelope seisoen alle opponente voor hulle weggevee het en tans die topspan in die land is. Hulle borg is Ters Gillomee van Top Gear Sport (middel ry, heel regs). Die afrigters is Deon Minnie (middel ry, 3rde van links) en Pieter Cloete (middel ry, 2de van regs). Die kaptein is Tinsley Stuurman. Hy sit langs Cloete.

GEORGE NUUS - Hoërskool Outeniqua se o.14A-rugbyspan en bestuurspan het rede om rondborstig rond te loop nadat hul pas deur SA Schools Sports as die nommer een o.14-span in Suid-Afrika aangewys is.

Dit voorspel groot hoogtes vir Kwagga-rugby in die komende paar jaar wat hulle weer 'n groot faktor in skolerugby in die land kan maak.

Die Kwaggas het ook verlede jaar die merkwaardige prestasie vir 'n plattelandse span behaal toe die o.14-span in die hoofwedstryd van die gewilde Nashua Junior Rugbyweek vir die gedugte span van Grey Kollege die loef afgesteek en 'n beroering veroorsaak het.

Hulle het al hulle sestien wedstryde teen van die topspanne in die land gewen.

Hul afrigterskorps, Deon Minnie, Piet Cloete en Charl Kitching verdien ook 'n pluimpie vir die welslae wat die span behaal het.

Die leiers van die groep is Tinsley Stuurman (kaptein) en Divan Coetzee (onderkaptein).

Puik oorwinnings is behaal teen: Hoërskool Strand 65-0; Waterkloof 48-0; Affies 26-5; Paul Roos 28-10; Paarl Boys High 26-9; HTS Drostdy 33-15; Nico Malan 41-0; Pearson 63-0; Hoërskool Oudtshoorn 61-0; Stellenberg 67-0; Oakdale 55-7; Langenhoven Gimnasium Oudtshoorn 51-0; Hoërskool Punt 54-0; Framesby 27-8; Paarl Gimnasium 55-12; Brandwag 63-0.

Aan die einde van die 2016 seisoen kyk Outeniqua terug op 'n baie geslaagde jaar op die rugbyveld.