Jong Arende vermorsel Valke in eie nes

Die verheugde SWD o.20-rugbyspan na afloop van die reuse drag slae oor die Valke.

SUID-KAAP NUUS - Die SWD o.20-rugbyspan het Saterdagmiddag die krane behoorlik oopgedraai in hul weghol oorwinning van 99-28 oor die Valke op die Barnard Stadion in Kempton Park.

Rustyd was die wenspan reeds met 28-7 voor.

Die jongspan wat 15 puik driee gedruk het, het alle afdelings van die spel oorheers. Met die oortuigende oorwinning is hul feitlik verseker van 'n plek in die uitspeelrondes van die kompetisie.

Die hoofafrigter van die span, Eddie Myners, het na die wedstryd aan die George Herald gese: "Die wedstryd was in snikkende hitte gespeel en selfs waterbreuke (na 20 minute) is gegee, maar ons het van die begin van die wedstryd die bal die werk laat doen met aanskoulike hardlooprugby. Die voorspelers het uitstekend geskrum en drie vaskoppe in die eerste twintig minute geneem.

"Na die afgelope week se harde woorde en werk oor ons lynstane was dit baie goed teen die Valke. Goeie dryfwerk was ook 'n groot pluspunt vir die span. Met die goeie balbesit wat die agterspelers gekry het vanaf voorspelers, kon hulle baljaar en die driee inryg.

"Die span het in geheel baie goed as 'n eenheid gespeel en die hitte en lugdruk kon hul nie verhoed om die Valke te oordonder nie".

JP Duvenage het met sy lynbreke die Valke se verdediging aan flarde gehardloop en uitstekend gekombineer saam met nog 'n oud-Kwagga, Dandre Maritz. Op heelagter was Justin Bhana vernietigend met die bal in die hand en het vyf prag driee gedruk. Hy is ook aangewys as speler van die wedstryd.

Shadward Fillies het met sy vinnige voetwerk ook skitterend gespeel.

Voorlangs het Anton Smit (slot), Zavien Klaasen (flank), Curtley de Laan (agtsteman) en Emile Booysen (haker) uitgestaan.

"Die vryheid wat die spelers gegee word," het Myners gese, "bring die beste uit hulle uit. Hulle verstaan dat ons 'n sekere plan vir sekere spanne het, maar hul weet dat hul die situasie voor hulle moet speel en dat ek hulle besluite ondersteun op die veld. Die span het ongelooflik as een familie gegroei en die gees is fantasties. Dit is vir my as afrigter lekker om te sien hoe die seuns geniet waarvoor hulle so lief is.

"Ons het drie wedstryde oor waarin ons baie graag volpunte wil kry vir 'n moontlike tuis-halfeindstryd, maar ons vat dit week vir week.

"Ons ry die komende naweek na Kimberley om die Griekwas op hul tuisveld te gaan pak en ons is bewus dit gaan moeilik wees na so 'n lang busrit. Ek is vol vertroue dat hulle SWD weer trots gaan maak.

"Namens die span wil ek almal bedank vir hul ondersteuning vir die SWD o.20 span en ons gaan alles gee om die Unie en ondersteuners nie teleur te stel nie."

Valke o.20 : 28 (7): Puntemakers nie beskikbaar nie.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'

Die span, wat van krag tot krag vorder, is net weereens 'n bewys hoeveel jong talent daar in die Suid-Kaap is.SWD o.20: 99 (28). Driee: Justin Bhana (heelagter, 5), Shadward Fillies (regtervleuel, 3), Aiden Josephs (plaasvervanger skrumskakel, 2) Dundre Maritz (buitesenter), Maurice White (skrumskakel), Zavien Klaasen (flank), Jerome Lottering (flank en kaptein), Anton Smit (flank). Doelskoppe: J P Duvenage (binnesenter, 5), Keanen Tarentaal (losskakel, 4), Sys McKnight (plaasvervanger losskakel, 2).