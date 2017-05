Skuts haal nasionale spanne

Junita van Zyl het by die Suid Afrikaanse Jaggeweerskietvereniging (SASJV) se nasio-nale kompetisie in die distrikte van Robertson en Montagu 'n hele paar van die meer ervare vroue uitgestof om 'n eerste plek in die vroue-afdeling te behaal.

SUID-KAAP NUUS - Die Suid-Afrikaanse Jaggeweerskiet-vereniging (SASJV) se nasionale kompetisie is onlangse deur die Westelike Provinsie in die distrikte van Robertson en Montagu aangebied.

Skuts moes oor twee dae drie volle kompetisies, wat uit ses bane elk bestaan het, skiet.

Die punte wat hulle hier losgeskiet het, tesame met hul jaarpunt, is in berekening gebring om te bepaal watter skuts die Top-50-lys van beste jaggeweerskuts in Suid-Afrika haal.

Twee plaaslike skuts is in die onderskeie nasionale spanne opgeneem. Jaco Brink is ná sy tweede plek by die nasionale kompetisie in die Protea-span opgeneem. Jacques du Plooy se tiende posisie hier het hom van 'n plek in die President-span verseker.

Dié twee skuts sal later vanjaar in 'n internasionale toets teen verskeie ander lande se jaggeweerspanne in Namibië gaan deelneem. Ander skuts van Eden-jaggeweerskiet wat aan die Top-50-kompetisie deelgeneem en goeie posisies behaal het, was Valie Enslin (17de), Renier van Greunen (18de) en Christo Delport (25ste).

Junita van Zyl, wat aan die SA's deelgeneem het, het 'n hele paar van die meer ervare vroue uitgestof om 'n eerste plek in die vroue-afdeling te behaal. Dis voorwaar 'n puik prestasie siende dat sy 'n relatief nuwe lid is.

'Ons bring jou die nuutste Tuinroete, Klein Karoo, Hessequa nuus'