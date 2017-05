Oos-Kapenaars wen All Cape-toernooi

Met doelgerigte rolbal het Queenstown se span van I van Heerden die kampioenskap in die All Cape-manstoernooi gebuit deur W Pool se span van Korrentiewe Dienste in 'n spannende finaal met oortuigend met 27-19 te klop. Die spanlede, wat hier met die trofee spog, is Van Heerden, G Fletcher, B Richardson en D Richardson.

SUID-KAAP NUUS - 'n Spannender stryd as die finaal van die All Cape-toernooi vir mans is lanklaas by die George-rolbalklub gesien toe Queenstown se span van I van Heerden die hoogs kompeterende span van korrektiewe dienste onder aanvoering van W Pool met 27-19 geklop het.

Halfpad deur die finaal het die bewaarders met vyf punte voorgeloop, maar Queenstown se manne het deurgaans fokus behou en gaandeweg die agterstand uitgewis.

Aan die einde van die 17de kop was die wenspan met vyf houe voor, maar die stryd was nog lank nie gewonne nie. Pool en sy manne het enduit hul bes gegee, maar die Oos-Kapenaars het nog drie punte opgetel en was duidelik verheug toe hulle as oorwinnaars van die baan stap.

'n Groot aantal toeskouers het tot die laaste bal langs die veld vasgenael gesit en was dit eens dat die eindstryd rolbal uit die boonste rakke opgedis het.

Net langs hulle was die spanne van Sid Siebert (Pietermaritzburg Collegians) en L Verwey (Edgemead) in 'n ewe taai stryd om die plaat gewikkel. Halfpad deur die wedstryd het die Pietermaritzburgers hul staal getoon en die voorsprong al meer gerek om uiteindelik met 20-8 as oortuigende oorwinnaars van die baan te stap.

Die wedstryde is deur die week op al die bane vanaf Mosselbaai en Oudtshoorn tot Plettenbergbaai gespeel en het 210 spanne van vier spelers elk van oor die hele land gelok.

Siebert se span het uit Craig Whitby, Terry Peate en James Evertse bestaan.

In die vrouetoernooi het Maggie van Zyl se span van Durbanville die kampioenskap gewen terwyl E Spence se Hermanus-span die plaat verower het.

Hierdie het rolbalgewys 'n baie suksesvolle toernooi afgesluit waartydens spel van hoogstaande gehalte gesien is.Die vorige week het 130 vrouespanne in die vrouetoernooi deelgeneem wat ewe aanskoulike rolbal opgedis het.