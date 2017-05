Geslaagde veldskiet op Prins Albert aan

Junita van Zyl is die wenner van die vroue-afdeling. Hier wens Johan van Wyk (Bay Guns) haar geluk.

SUID-KAAP NUUS - Die gewilde jaarlikse Bay Guns-veldskiet het op 29 April op die plaas van Joseph en Ilze Steyn in die Prince Albert distrik plaasgevind.

Die kompetisie is aangebied in samewerking met Suid-Kaap Jagters- en Bewaringsvereniging en al die pryse is deur Johan van Wyk, eienaar van Bay Guns in Mosselbaai geborg. Die weer het mooi saam gespeel en die skuts kon net hulself vir swak skote blameer.

Die kompetisie is oor ses bane bepaal en al die teikens was staalplate van 200mm in deursnee, met die uitsondering van een baan waar die groottes verskil het. Daar is in vier verskillende kategorië meegeding naamlik seniors, juniors, vroue en veterane. Die trekpleister van die dag was ‘n Meopta-teleskoop wat deur ‘n gelukstrekking bepaal is met Flip Coetzee die wenner.

Die wenners in die verskillende afdelings was:

Veterane: 1. A Lilford; 2. GJ Lerm; 3. P Langer

Sonder borge en boere kan die sportskiet nie suksesvol aangebied word nie daarom bedank SJB vir Johan van Wyk van Bay Guns vir die manier waarop hy sportskiet in ons kontrei bevorder. Kompetisies is maar een van die aktiwiteite waar hy sy hand in sy sak steek om die sport te bevorder. Dankie ook aan Joseph en Ilze wat altyd bereid is om te help om van die dag ‘n sukses te maak.

Die bestuur van SJB bedank ook vir Tokkie Welman en Lenieta Fourie vir hulle bydrae om te sorg dat die reëlings vlot verloop het nadat Ilze Steyn noodgedwonge na Mosselbaai moes jaag met haar jongste seun Albert, nadat hy in ‘n frats ongeluk betrokke was. Baie dankie ook aan die baanoffisiere wat altyd bereid is om te help dat alles vlot en veilig verloop.

SJB nooi hulle lede asook nie-lede uit na die skietkliniek vir juniors wat op 13 Mei by die Wouter De Vos-skietbaan wat geleë is in die Klein-Brakrivier-omgewing, plaasvind.

Seniors: 1. R van Greunen; 2. J du Plooy; 3. J NigriniJuniors: 1. L van Zyl; 2. A Ferreira; 3. N du PlooyVroue: 1. J van Zyl; 2. A Lerm; 3. A Viljoen