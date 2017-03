Plaaslike bergfietsryer wil Cape Epic wen

Matthys Beukes en Philip Buys (PYGA Euro Steel-span) word beskou as die sterkste Suid-Afrikaanse kombinasie wat by vanjaar se Absa Cape Epic in aksie gaan wees. Dié wedren oor 691 km begin Sondag. Foto: (PYGA Euro Steel twitter page)

SUID-KAAP NUUS - Fietsryspiere wat in die Outeniquaberge gebrei is en duime wat oral in die Suid-Kaap styf vasgehou word, kan Matthys Beukes aanstaande week tot sy beste vertoning in die Absa Cape Epic-bergfietstoer aandryf.

Die 29-jarige jaer van George neem van Sondag af saam met Phillip Buys (28) aan die strafste wedren in Afrika deel en hulle mik na 'n plek op die podium wanneer die pryse op Sondag 26 Maart by die Val de Vie-landgoed net buite die Paarl uitgedeel word.

Maar dié gedugte duo het meer as net 'n podiumplek in gedagte. 'n Oorwinning, in wat allerweë beskou word as die wêreld se uitdagendste bergfietstoer, asook die inpalming van die gesogte Rooitrui vir die bes geplaaste Afrika-span, is vanjaar in hul visier.

Dis haalbaar om verskeie redes. Buys, tans die heersende Afrika-veldfietskampioen, en Beukes, wat die kampioen in dié dissipline was in 2010, is 'n bewese en beproefde kombinasie wat die Cape Epic betref. Met hul eerste deelname in 2013 was hulle algeheel sesde en die wenners van die Afrika-rooitrui.

Dié vennootskap is in 2014 beëindig, maar in 2015 het hulle weer saamgespan en toe algeheel vyfde geëndig met hul tweede Afrika-trui as beloning.

Buys het al drie skofseges in die Epic behaal en Beukes twee.

Dis te verstane dat hulle dus as die sterkste Suid-Afrikaanse kombinasie beskou word.

Maar dié tweestuks het 'n nuwe pyl in hul fietsrykoker wat straks vanjaar vir 'n trots Suid-Afrikaanse oomblik kan sorg. Hulle jaag vir die PYGA Euro Steel-span op fietse wat volledig in Suid-Afrika vervaardig is.

Dié soliede fietse is perfek geskik vir die uitdagende plaaslike toestande en behoort die twee Suid-Afrikaners 'n stewige hupstoot te gee.

Trouens, dit kan hulle dalk 'n effense voorsprong gee op die ander jaers en gunstelinge soos Christoph Sauser en Jaroslav Kulhavy.

Kenners reken ook Beukes en Buys is as kombinasie sterker in spanverband, juis omdat albei tegnies bedrewe jaers is wat mekaar goed aanvul.

Dalk is dit vanjaar 'n geval van derde keer skeepsreg vir dié eg Suid-Afrikaanse duo.

ARTIKEL: HUGO REDELINGHUYS, GEORGE HERALD-SPORTREDAKTEUR

